Efemérides: hoy se celebra el Día del Bromatólogo

Se celebra en conmemoración de la fecha de 1976 en la que se graduaron Rubén Peruzzo, César Stöckli, Bartolo Tolomeo y Raúl Tolomey, los primeros profesionales argentinos en esa ciencia.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1800 – CHARLES GOODYEAR. Nace en la ciudad de New Haven (Connecticut, EEUU) el empresario Charles Goodyear, descubridor de la vulcanización del caucho que hizo posible la fabricación de neumáticos y de los primeros preservativos.
- 1877 – ADOLFO ALSINA. Muere en la ciudad bonaerense de Carhué, a la edad de 48 años, el jurisconsulto y político Adolfo Alsina, fundador en 1862 del Partido Autonomista y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1866 y 1868. Fue vicepresidente de la Nación durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874).
- 1944 – NORBERTO MADURGA. Nace en Buenos Aires el exfutbolista Norberto “Muñeco” Madurga, quien brilló como mediocampista en Boca Juniors en la década de los años ‘60. Con el equipo “xeneize” disputó 201 encuentros y marcó 63 tantos.También jugó en la selección argentina.
- 1946 – MARIANNE FAITHFULL. Nace en el distrito londinense de Hampstead la cantante y actriz británica Marianne Faithfull, quien alcanzó la popularidad con el lanzamiento del sencillo As tears go by, escrita por los “stones” Mick Jagger y Keith Richards.
- 1965 – DEXTER HOLLAND. Nace en la ciudad de Garden Grove (California, EEUU) el cantante y guitarrista Dexter Holland, miembro de la banda de punk rock The Offspring, con los que vendió 70 millones de discos.
- 1968 – VÉLEZ SARSFIELD. Con Manuel Giúdice como director técnico, Vélez Sarsfield gana el Torneo Nacional 1968, su primer título de Primera División, al vencer por 4-2 a Racing Club en el antiguo estadio Gasómetro de San Lorenzo. Fue el último partido de Humberto “Bocha” Maschio, figura de la “Academia” en la década de los años ‘60.
- 1979 – DIEGO LUNA. Nace en la Ciudad de México el actor y cineasta mexicano Diego Luna, quien se destacó por sus papeles en las películas Y tu mamá también y Rogue One: una historia de Star Wars.
- 1990 – CARLOS MENEM. El presidente Carlos Menem sanciona el decreto 2741/1990, por el que indultó a cinco exmiembros de las “juntas militares” de la última dictadura que en 1985 habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad. El decreto, que entró en vigor el 3 de enero de 1991, también indultó a los generales Ramón Camps y Pablo Ricchieri, condenados por el mismo delito.