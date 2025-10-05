Efemérides: hoy se celebra el Día del Camino y la Educación Vial

El primer Congreso Panamericano de Carreteras se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 1925. Este encuentro tuvo por objetivo articular políticas viales y aduaneras, allí los congresistas consensuaron declarar el 5 de octubre como Día del Camino, y se promueve la realización de jornadas de educación vial para concientizar sobre el uso del espacio público, las vías de circulación y el respeto por las normas de convivencia vial.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1922 – FROILÁN GONZÁLEZ. Nace en la ciudad bonaerense de Arrecifes el piloto de automovilístico José Froilán González, quien compitió en Turismo Carretera y fue el primer corredor que le dio a la escudería italiana Ferrari su primer triunfo en la Fórmula 1. Fue al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone en 1951, temporada en la que ocupó el tercer puesto en el campeonato mundial de Fórmula 1. En 1954 fue subcampeón de esa categoría.
- 1947 – BRIAN JOHNSON. Nace en el pueblo inglés de Duston el cantante británico Brian Johnson, vocalista de la banda de heavy metal AC/DC al reemplazar a Bon Scott tras su muerte en 1980. Fue situado en el puesto número 39 en la lista de “los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos” de la revista Hit Parader.
- 1952 – DAVID LEBÓN. Nace en la ciudad bonaerense de Ituzaingó el músico y guitarrista David Lebón, quien formó parte de legendarias bandas de rock argentino, como Pappo’s Blues, Pescado Rabioso y Serú Girán, entre otras.
- 1962 – JAMES BOND. Se estrena en Londres la película “El satánico Dr. No”, la primera de la larga saga del agente 007, razón por la que cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond. El británico Sean Connery fue el primero de los ocho actores que hasta ahora han encarnado el personaje de Bond en las 27 películas que se llevan filmadas sobre las andanzas del agente secreto británico “con licencia para matar”.
- 1971 – ALE SERGI. Nace en la ciudad bonaerense de Haedo el cantante, compositor y productor musical Ale Sergi (Alejandro Gustavo Sergi Galante), vocalista del grupo de pop Miranda!, con el que grabó siete discos de estudio.
- 1982 – MARCHA POR LA VIDA. Organismos defensores de los derechos humanos llevan a cabo una multitudinaria “Marcha por la Vida” en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para reclamar la aparición con vida de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura cívico militar.
- 2011 – STEVE JOBS. A la edad de 56 años, muere en la ciudad de Palo Alto (California, EEUU) el empresario Steve Jobs, quien fue presidente ejecutivo de Apple, empresa que fundó en el garaje de su casa en 1976, junto con Steve Wozniak y con la ayuda Ronald Wayne, con quien había trabajado en Atari.
- 2023 – DÍA DE LOS DOCENTES. Desde 1994 se celebra el Día Internacional de los Docentes en conmemoración de la aprobación en 1966 de la recomendación conjunta de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre los trabajadores de la educación.