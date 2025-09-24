Efemérides: hoy se celebra el Día del Colectivero

Se celebra el Día del Colectivero en conmemoración de la fecha de 1928 en la que comenzó a circular ese medio de transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Que otras cosas pasarón un día como hoy.
- 1812 – BATALLA DE TUCUMÁN. El Ejército del Norte, al mando del general Manuel Belgrano, libra la batalla de Tucumán contra las tropas españolas, lideradas por el brigadier Juan Pío Tristán, a las que derrotan al cabo de dos días de lucha. El combate se libró cerca de la actual ciudad de Tucumán, durante la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú en la Guerra de la Independencia argentina.
- 1893 – J. PEDRO GARRAHAN. Nace en Buenos Aires el médico pediatra y profesor universitario Juan Pedro Garrahan, miembro de honor de las sociedades de Pediatría de París, Madrid, Montevideo y Río de Janeiro. En su honor, el Hospital Nacional de Pediatría lleva su nombre.
- 1940 – AMELITA BALTAR. Nace en Buenos Aires la cantante de tango y folclore Amelita Baltar (María Amelia Baltar), la voz de una treintena de obras compuestas por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, entre ellas “Balada para un loco”.
- 1941 – LINDA McCARTNEY. Nace en la villa de Scarsdale (Nueva York, EEUU) la cantante, compositora y fotógrafa estadounidense Linda McCartney (Linda Louise Eastman) activista en favor de los derechos de los animales y primera esposa del beatle Paul McCartney. Se convirtió en Lady McCartney en 1977, cuando su marido fue condecorado como Sir por la Reina Isabel II de Inglaterra.
- 1961 – ELIZABETH VERNACI. Nace en Buenos Aires la locutora y conductora de radio y televisión Elizabeth Vernaci, apodada “la Negra”, ganadora de una veintena de premios, entre ellos ocho Martín Fierro.
- 1983 – DIEGO A. MARADONA. Jugando para el Barcelona, el astro argentino Diego Maradona sufre una fractura y rotura de ligamentos de su tobillo izquierdo al recibir un violento golpe de Andoni Goikoetxea, jugador del Athletic de Bilbao, en partido de la Liga de España. Maradona permaneció inactivo 106 días a causa de la que fue la peor lesión sufrida en su carrera. La prensa de Barcelona llamó “El Crimen”; al partido ante el Bilbao.
- 1991 – NEVERMIND NIRVANA. Se publica “Nevermind”, el segundo álbum de la banda estadounidense de grunge Nirvana liderada por Kurt Cobain. Vendió más de 30 millones de copias. Fue clasificado en el puesto 17 en la lista de “Los 500 mejores álbumes de la historia” y en 1 de “Los 100 mejores álbumes de los años ‘90”, según la revista Rolling Stone.
- 2007 – BING BANG THEORY. La cadena de televisión estadounidense CBS emite el primer capítulo de la serie de comedia de situación The Big Bang Theory, que se extendería con gran éxito en Estados Unidos y Latinoamérica a lo largo de doce temporadas. Su último capítulo fue emitido el 16 de mayo de 2019.
- 2015 – ESTAMPIDA EN LA MECA. Mueren al menos 800 personas y otras 900 resultan heridas en una estampida desatada en la localidad de Mina, durante la peregrinación hacia La Meca (Arabia Saudita), ciudad santa del Islam que cada año visitan más de millones de musulmanes. Irán y Pakistán sostuvieron que el accidente causó más de un millar de muertos, mientras que medios de prensa calcularon más de 2.000.