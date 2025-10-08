Efemérides: hoy se celebra el Día del Estudiante Solidario

En el año 2006 se produce la tragedia del Colegio Ecos. Nueve alumnos y una docente mueren en un accidente cuando el micro en el que viajaban rumbo a Buenos Aires choca de frente con un camión. Los alumnos habían ido a una escuela rural de Chaco a hacer trabajo solidario. El hecho sucedió al norte de la provincia de Santa Fe, en la ruta 11. El camión se cruzó de carril, el chofer del micro volanteó, y el camión justo volvió a su carril, lo que provocó el choque. El conductor del camión tenía 1,65 g/l de volumen de alcohol en sangre y falleció en el accidente junto a su acompañante. Fue condenado el chofer del micro, en una causa que llegó a la Corte Suprema. En homenaje a los alumnos es el Día del Estudiante Solidario.

1895 – Nace Juan Domingo Perón, expresidente argentino.

1927 – Muere el novelista y poeta argentino Ricardo Güiraldes.

1927 – Nace César Milstein, bioquímico argentino, premio Nobel de Medicina en 1984.

1929 – Nace Manuel García Ferré, historietista español, radicado en la Argentina. Fue creador de personajes infantiles como Hijitus y Larguirucho.

1970 – Nace Matt Damon, actor norteamericano.

1981 – Muere el cineasta argentino Armando Bó.

1985 – Nace Bruno Mars, cantante estadounidense.

2020 – Muere Burt Young, actor estadounidense.

Se celebra el Día del Trabajador Rural.

Se celebra el Día Internacional de la Dislexia