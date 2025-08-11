Efemérides: hoy se celebra el Día del Nutricionista en Argentina

Es en conmemoración de la fecha del nacimiento, en 1887, del médico argentino Pedro Escudero, fundador y director del Instituto Nacional de Nutrición. Fue maestro de varias generaciones de médicos, por lo que se lo considera “el padre de la nutrición en América”.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1906 – EUGENE LAUSTE. El inventor francés Eugene Lauste, junto con el australiano Robert Haines y el británico John Pletts, presenta en la Oficina de Patentes del Reino Unido en Londres el patentamiento de un procedimiento de película sonora, el primer paso hacia una nueva era del cine. En 1907 fue concedida la patente 18.057 de “un proceso para grabar y reproducir simultáneamente los movimientos de personas u objetos y los sonidos producidos por ellos”, en una franja de 35 mm de celuloide que contiene dos cuadros de imagen y una banda de sonido.
- 1965 – SERGIO VIGIL. Nace en Buenos Aires el ex jugador y entrenador de hockey sobre césped Sergio Vigil, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 como técnico de la selección argentina Las Leonas. También dirigió la selección argentina de hockey masculino y actualmente está al frente de la femenina de Chile
- 1967 – ENRIQUE BUNBURY. Nace en la ciudad española de Zaragoza el cantante y compositor Enrique Bunbury (Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy), líder de la banda de rock Héroes del Silencio y uno de los músicos más influyentes en España.
- 1989 – ÚRSULA CORBERÓ. Nace en el pueblo de Sant Pere de Vilamajor, en la provincia española de Barcelona, la actriz Úrsula Corberó Delgado, popularmente conocida por interpretar el personaje de “Tokio” en la exitosa serie por streaming La Casa de Papel. También destacó en las series de televisión Física o química y La embajada. En cine, protagonizó la comedia Cómo sobrevivir a una despedida y el drama El árbol de la sangre.
- 1996 – PABLO AIMAR. A la edad de 16 años debuta en la Primera División de River Plate el mediocampista de ataque Pablo César Aimar, en la derrota en la visita a Colón de Santa Fe por 1 a 0, con gol de Víctor Müller. El “Payaso” Aimar, quien brilló en el Valencia y el Zaragoza españoles, entre otros equipos. fue campeón con la selección argentina sub 20 en el Mundial de Malasia 1997. Actualmente dirige la selección sub 17.
- 2007 – ROBERTO MAIDANA. Muere en Buenos Aires, a la edad de 79 años, el periodista y locutor Roberto Maidana, conductor de exitosos programas de noticias en canal 13 y la televisión pública y ganador de un premio Konex en 1987.
- 2014 – ROBIN WILLIAMS. Muere en el poblado de Paradise (California, EEUU), a la edad de 63 años, el actor y comediante estadounidense Robin Williams, ganador de un premio Óscar, cinco Globos de Oro, dos Emmy y tres Grammy.
- 2019 – ELECCIONES PRIMARIAS. La fórmula presidencial del Frente de Todos, formada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, gana las Primarias Abiertas SImultáneas y Obligatorias (PASO).