diciembre 13, 2025

logo el cuco digital
Efemérides: hoy se celebra el Día del Petróleo en Argentina 

La fecha se remonta al año 1907, momento en el que se descubrió por primera vez petróleo en el país.

En Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, un equipo de profesionales realizaba inspecciones a unos 540 metros de profundidad y encontraron petróleo. Esto marca el comienzo de la política de hidrocarburos que llevará a la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 1922.

Otras Efemérides 

1967: nace Eduardo Sacheri.

1983: Alfonsín firmó el decreto 158.

1991: nace el actor Gastón Soffritti.

Se celebra en Argentina el Día del Oftalmólogo.

