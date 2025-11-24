Efemérides: hoy se celebra el Día del Vino argentino

Se celebra el Día del Vino en conmemoración del decreto presidencial de 2010 que lo declaró como bebida nacional argentina.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1859 – CHARLES DARWIN. El científico y explorador británico Charles Darwin publica en Londres la obra El origen de las especies, una de las precursoras de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva.
- 1908 – LIBERTAD LAMARQUE. Nace en la ciudad santafesina de Rosario la actriz y cantante Libertad Lamarque, figura emblemática del cine argentino gracias a filmes como Ayúdame a vivir y Madreselva. Se convirtió también en una gran estrella en México, donde se radicó en la década de los años 50.
- 1941 – HORACIO ALTUNA. Nace en la ciudad de Córdoba el historietista Horacio Altuna, autor de clásicos del género como El loco Chávez y Las puertitas del señor López.
- 1954 – EMIR KUSTURICA. Nace en la ciudad bosnia de Sarajevo el cineasta, guionista y músico serbio Emir Kusturica, autor de aclamados filmes como Underground, Gato negro, gato blanco y Maradona por Kusturica.
- 1957 – DIEGO RIVERA. Muere en la Ciudad de México, a los 70 años de edad, el muralista mexicano Diego Rivera, uno de los artistas plásticos latinoamericanos más relevantes, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. Entre su obra se destaca la Epopeya del pueblo mexicano.
- 1970 – JULIETA VENEGAS. Nace en la ciudad de Long Beach (California, EEUU) la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, una de las artistas latinas más reconocidas a nivel mundial. Formó parte de la banda mexicana de ska y reggae Tijuana No!, en la que ganó popularidad al componer la canción Pobre de ti junto a Álex Zúñiga.
- 1991 – FREDDIE MERCURY. A los 45 años de edad muere en Londres el cantante y compositor británico Freddie Mercury, líder y vocalista de la banda Queen y uno de los artistas más carismáticos de la historia del rock.
- 1993 – ALBERT COLLINS. Muere en la ciudad de Las Vegas (Nevada, EEUU), a la edad de 61 años, el guitarrista y cantante estadounidense Albert Collins, uno de los músicos más importantes e influyentes de la escena del blues. Formó parte del movimiento contracultural estadounidense y grabó una veintena de discos.
- 1996 – JUAN R. RIQUELME. El volante ofensivo Juan Román Riquelme anota su primer gol con la camiseta de Boca Juniors, en la goleada de su equipo ante Huracán por 6 a 0 en el estadio “xeneize” La Bombonera.