Efemérides: hoy se celebra el Día Internacional de la Democracia

Fue declarado en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como jornada conmemorativa de las libertades fundamentales en todo el mundo.”La democracia se basa en la inclusión, la igualdad de trato y la participación, y es un elemento fundamental para la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos”, subraya la ONU.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1759 – CORNELIO SAAVEDRA. Nace en la localidad de Otuyo, en la actual Bolivia, el comerciante y político Cornelio Saavedra, quien en la Revolución del 25 de Mayo de 1810. fue elegido presidente del primer gobierno del Virreinato del Río de la Plata autónomo de la corona española. Fue también uno de los primeros jefes del cuerpo de milicias que dieron origen al Regimiento de Patricios de Buenos Aires.
- 1890 – AGATHA CHRISTIE. Nace en el pueblo inglés de Torquay la escritora y dramaturga británica Agatha Christie (Agatha Mary Clarissa Miller), quien se especializó en las novelas policiales y ganó fama internacional por el personaje del investigador belga Hércules Poirot. Publicó 66 novelas policiales y seis románticas, además de 14 historias cortas con el pseudónimo de Mary Westmacott. Es la autora de las obras de teatro La ratonera y Testigo de cargo.
- 1913 – DIARIO CRÍTICA. Se publica en Buenos Aires la primera edición del diario Crítica, matutino que revolucionó el periodismo gráfico argentino de comienzos del siglo XX. El diario, que tenía un tono sensacionalista y llegó a ser uno de los más vendidos del país, dejó de editarse en 1962. Fue fundado y dirigido por el periodista uruguayo Natalio Botana.
- 1914 – BIOY CASARES. Nace en Buenos Aires el escritor Adolfo Bioy Casares, uno de los más importantes de la literatura argentina, ganador del Premio Cervantes de 1990 y del Konex de Brillante de 1994, entre otros galardones. Frecuentó la literatura fantástica y la policial. Entre sus obras destacan las novelas La invención de Morel y Plan de evasión, y los cuentos La trama celeste y El perjurio de la nieve. Junto a Jorge Luis Borges, bajo el seudónimo de Honorio Bustos Domecq, es el autor de los libros de relatos policiales Seis problemas para Isidro Parodi y Un modelo para la muerte. entre otros.
- 1937 – FERNANDO DE LA RÚA. Nace en la ciudad de Córdoba el abogado y profesor universitario Fernando De la Rúa, dirigente de la Unión Cívica Radical, quien fue el primer Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires entre 1996 y 1999, cuando fue elegido presidente de la Nación, cargo al que renunció en diciembre de 2001 en medio de una severa crisis social y una represión ilegal que dejó 39 muertos.
- 1998 – JORGE BURRUCHAGA. Se retira el mediocampista Jorge Burruchaga, figura de Independiente y de la selección argentina campeona del Mundial de México ‘86 y subcampeona del de Italia ‘90. Con Independiente ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1984, además de la Supercopa Sudamericana y la Recopa Sudamericana de 1995. Marcó el gol del triunfo por 3-2 ante Alemania que consagró a Argentina campeón mundial en México ‘86.
- 2004 – JOHNNY RAMONE. Muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 55 años, el músico y guitarrista Jhonny Ramone (John William Cummings), cofundador de la banda de punk rock Ramones con la que grabó 14 discos de estudio hasta su disolución, en 1996.
- 2006 – ORIANA FALLACI. Muere en Florencia (Italia), a la edad de 77 años, la periodista y escritora Oriana Fallacci, la primera mujer italiana en ser corresponsal de guerra, quien publicó doce libros y vendió 20 millones de ejemplares.
- 2025 – DÍA DEL LINFOMA. Se celebra el Día Internacional del Linfoma por iniciativa de la Lymphoma Coalition con el fin de dar a conocer esa enfermedad del sistema linfático y poder reconocer a tiempo los síntomas para poder tratarla. Se calcula que cada año mueren en el mundo aproximadamente 200.000 personas a causa de esa enfermedad, uno de los tipos de cáncer menos conocido y difícil de diagnosticar.