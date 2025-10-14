Efemérides: hoy se celebra el Día Internacional de la Donación de Órganos

Fue instituido por la Organización Mundial de la Salud para incentivar a las personas a que manifiesten su deseo de ser donantes de órganos con los que se puede salvar vidas.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1888 – LOUIS LE PRINCE. El artista e inventor francés Louis Le Prince filma en la ciudad inglesa de Leeds “La escena del jardín de Roundhay”, las primeras imágenes en movimiento, de apenas 1,66 segundos de duración. Lo hizo con una lente única y una película de papel. Este cortometraje dio lugar al nacimiento del cine.

1934 – HORACIO ACCAVALLO. Nace en la ciudad bonaerense de Lanús el ex boxeador Horacio Accavallo, campeón Mundial Peso Mosca entre 1966 y 1968. Disputó un total de 83 peleas con 75 victorias.

1962 – CRISIS DE LOS MISILES. Un avión espía estadounidense detecta en Cuba la instalación de plataformas de misiles provistas por la Unión Soviética, uno de los momentos más críticos que debió afrontar el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. La "Crisis de los misiles" fue de las de mayor tensión bélica de la guerra fría entre el bloque occidental y el socialista soviético

1964 – LUTHER KING. El activista estadounidense por los derechos civiles Martin Luther King recibe en Oslo el Premio Nobel de la Paz por su lucha en defensa de los derechos humanos y en contra de la segregación racial.

1977 – DAVID BOWIE. El músico y compositor británico David Bowie lanza en la ciudad de Londres el álbum "Héroes", su duodécimo disco de estudio, considerado uno de los mejores de su carrera.

1980 – OSCAR ALEMÁN. Muere en Buenos Aires, a la edad de 71 años, el guitarrista y compositor Oscar Alemán, una de las figuras más destacadas de la escena del jazz en la Argentina. Grabó una veintena de discos y actuó en tres películas.

1992 – JOSÉ M MUÑOZ. A los 68 años de edad muere en Buenos Aires el relator de fútbol José María Muñoz, el más popular de la Argentina durante varias décadas. Impulsó la prueba atlética de las Fiestas Mayas, cada 25 de mayo.

1992 – DIEGO MARADONA. Luego de 11 años en equipos europeos, el delantero Diego Armando Maradona vuelve a vestir la camiseta de Boca Juniors en la Bombonera, al disputar un amistoso con el Sevilla español jugando un tiempo para cada equipo. El partido terminó con victoria sevillana por 3-2.

2003 – JAVIER PORTALES. A la edad de 66 años muere en Buenos Aires el actor y comediante Javier Portales (Miguel Ángel Álvarez), de vasta trayectoria en cine, teatro y televisión. Se destacó por la dupla con Alberto Olmedo en el sketch televisivo "Álvarez y Borges".

2009 – SELECCIÓN ARGENTINA. Con la dirección técnica de Diego Maradona, la selección argentina se clasifica al Mundial de Sudáfrica 2010 al vencer agónicamente a Uruguay por 1 a 0 en el estadio Centenario de Montevideo.

Con la dirección técnica de Diego Maradona, la selección argentina se clasifica al Mundial de Sudáfrica 2010 al vencer agónicamente a Uruguay por 1 a 0 en el estadio Centenario de Montevideo. 2012 – BÓLIDO HUMANO. El paracaidista austríaco Félix Baumgartner se lanza desde más de 39.000 metros de altura y se convierte en la primera persona en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico.

Día Mundial de la Espirometría y de la Costurera