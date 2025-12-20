Efemérides: hoy se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana

Se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, que en 2005 fue instituido por las Naciones Unidas con el fin de promover su valor “fundamental para las relaciones entre los pueblos para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social”.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1945 – JUAN D. PERÓN. Mediante el decreto 33.302, el vicepresidente de la Nación y secretario de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón crea el Instituto Nacional de las Remuneraciones, que dispone el pago de un aguinaldo o sueldo anual complementario a todos los trabajadores.
- 1947 – PETER CRISS. Nace en el distrito neoyorquino de Brooklyn el músico y compositor estadounidense Peter Criss, baterista y fundador de la banda de hard rock Kiss. Su nombre artístico es Catman (Hombre gato).
- 1948 – ALAN PARSONS. Nace en Londres el ingeniero de sonido, músico, compositor y productor discográfico que participó en la edición de significativos discos en la historia de la música, como Abbey Road y Let it Be, de The Beatles, o The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd.
- 1967 – ARTURO CAPDEVILA. A sus 78 años, muere en Buenos Aires el abogado, ensayista, poeta y dramaturgo quien fue ganador de un premio de honor de la Sociedad Argentina de Escritores.
- 1977 – AZUCENA VILLAFLOR. En playas de los balnearios bonaerenses de Santa Teresita y Mar del Tuyú comienzan a aparecer cadáveres por los “vuelos de la muerte” de la última dictadura, entre ellos el de Azucena Villaflor, cofundadora de Madres de la Plaza de Mayo. Villaflor, cuyos restos fueron identificados en 2005, había sido secuestrada y torturada en el centro de detención ilegal de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
- 1992 – BOCA JUNIORS. Al cabo de once años de sequía, Boca Juniors gana el Torneo Apertura 1992 al empatar 1-1 con San Martín de Tucumán en La Bombonera. Ricardo Solbes enmudeció al estadio al marcar el gol tucumano, hasta que Claudio Benetti igualó el marcador para el equipo “xeneize”, que dirigía el uruguayo Washington Tabarez.
- 1994 – EFECTO TEQUILA. Luego de la falta de divisas para afrontar pagos a los acreedores de México, el presidente Ernesto Zedillo devalúa el peso mexicano, entre otras medidas que desatan una crisis que se traslada al plano internacional con el nombre de “Efecto tequila”.
- 2001 – FERNANDO DE LA RÚA. El entonces presidente Fernando De la Rúa renuncia al cargo un días después de haber declarado el estado de sitio en medio de una severa crisis social y protestas que dejan el resultado de 39 muertos.
- 2001 – PUENTE DE LA MUJER. Es inaugurado en el barrio porteño de Puerto Madero. Sorprende por sus 170 metros de largo y 6,20 de ancho sobre uno de los diques. Fue diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava Valls. Representa la imagen de una pareja que baila tango.