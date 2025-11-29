Efemérides: hoy se celebra el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos

Fue declarado en 2005 para reconocer a las mujeres que a título individual o colectivo trabajan en favor del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1946 – SILVIO RODRÍGUEZ . Nace en la ciudad de San Antonio de los Baños (Cuba) el músico y cantautor Silvio Rodríguez, exponente de la Nueva Trova cubana y autor de clásicos como Unicornio, Ojalá y La era está pariendo un corazón.
- 1947 – NACIONES UNIDAS. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba la resolución 181, en la que recomienda dividir la Palestina administrada por el Reino Unido en dos estados: uno árabe-palestino y otro judío.
- 2001 – GEORGE HARRISON . A la edad de 58 años muere en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el músico y compositor británico George Harrison, guitarrista de la célebre banda de rock The Beatles, para la que compuso las canciones populares I Need You, Taxman, While My Guitar Gfully Weeps. , Algo y Aquí viene el sol, entre otras.
- 2008 – ULISES DUMONT. Muere en Buenos Aires, a la edad de 71 años, el actor de cine, teatro y televisión Ulises Dumont, protagonista de reconocidas películas como Tiempo de revancha y No habrá más penas ni olvido.
- 1899 – FC BARCELONA . Se funda el Barcelona Fútbol Club español en la capital de Cataluña, uno de los más importantes del mundo y donde habrán de jugar los dos mejores futbolistas argentinos: Diego Maradona y Lionel Messi, entre otros astros internacionales del balompié.
- 1946 – JUAN A. BADÍA. Nace en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía el locutor y conductor Juan Alberto Badía, creador de ciclos musicales en radio y televisión que dieron gran impulso al rock nacional.
- 1998 – CARLOS BIANCHI. El director técnico Carlos Bianchi ganó su primer título con Boca Juniors en partido con empate 0-0 ante Independiente en el estadio La Bombonera. Comienza así el ciclo más exitoso en la historia del club “xeneize” y del entrenador y ex futbolista.
- 1984 – PAZ Y AMISTAD. Argentina y Chile firman en Ciudad del Vaticano el tratado de paz y amistad que pone fin al conflicto por la soberanía de islas en el Canal de Beagle, en el extremo sur del continente americano, por el que estuvieron a punto de ir a la guerra en 1977.
- 1933 – JUAN MAYALL. Nace en la ciudad inglesa de Macclesfield el músico y cantante británico John Mayall, considerado uno de los guitarristas más virtuosos en la historia del blues.