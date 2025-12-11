Efemérides: hoy se celebra el Día Internacional de las Montañas

Fue instituido en 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para resaltar la importancia del desarrollo sostenible de los ecosistemas montañosos, que albergan a cerca de la mitad de las reservas de diversidad biológica del mundo.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1890 – CARLOS GARDEL. Nace en la ciudad francesa de Toulouse el cantante, compositor y actor Carlos Gardel, máximo exponente del tango nacionalizado argentino en 1923. En 2003 la voz de Gardel fue registrada por la Unesco en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos.
- 1946 – CREACIÓN UNICEF. Se funda el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la ciudad estadounidense de Nueva York con el objetivo de proveer de ayuda humanitaria y defender la igualdad de derechos de los niños, los adolescentes y de sus madres en países en desarrollo.
- 1964 – ERNESTO GUEVARA. El médico y revolucionario comunista argentino Ernesto “Che” Guevara, en su carácter de ministro de Industrias de Cuba, pronuncia un discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en defensa de la soberanía de cubana y de “las naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo, y el neocolonialismo”. El “Che” cerró su mensaje con la proclama revolucionaria cubana “Patria o muerte”.
- 1970 – JOHN LENNON. Se lanza en Londres el álbum John Lennon/Plastic Ono Band, el primero de estudio del exmiembro de The Beatles considerado uno de los más refinados del músico y compositor de la legendaria banda británica. En 1969, Lennon había editado tres discos experimentales junto a Yoko Ono, su pareja.
- 1981 – JAVIER SAVIOLA. Nace en Buenos Aires el exfutbolista Javier Pedro Saviola, habilidoso delantero surgido de las divisiones inferiores de River Plate, quien además jugó en el Barcelona y el Real Madrid españoles y el Benfica portugués, entre otros equipos. Fue campeón con la selección argentina sub-20 en el mundial disputado en el país en 2001, en el que fue goleador del torneo.
- 2002 – COPA SUDAMERICANA. El Club Atlético San Lorenzo gana la primera edición de la Copa Sudamericana al empatar en su estadio 0 a 0 con el colombiano Atlético Nacional de Medellín. En el partido de ida disputado en Colombia había goleado 4 a 0.
- 2011 – SEBASTIÁN BATTAGLIA. El actual entrenador de Boca, que con la reciente Copa Argentina logró su primer título como DT, el cual se suma a los 17 que lo convirtieron en el jugador más laureado en la historia de la institución, juega su último partido en Primera División. Fue en la victoria por 1-0 ante All Boys en el estadio La Bombonera.
- 2025 – DÍA DEL TANGO. Se celebra el Día del Tango en conmemoración de la fecha del natalicio de Carlos Gardel (1890) y del director de orquesta y compositor Julio de Caro (1899). La celebración apunta a destacar la importancia del tango en la cultura argentina.