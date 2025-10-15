Efemérides: hoy se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales

Fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2007 con el fin de reconocer el papel que cumplen las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. La primera vez que se conmemoró fue al año siguiente, en 2008.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1844 – FRIEDRICH NIETZSCHE. En el municipio alemán de Röcken, nace el filósofo, poeta y filólogo Friedrich Nietzche, considerado una de las figuras más importantes de la filosofía occidental. Su obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental.

1920 – MARIO PUZO. Nace en Manhattan (Nueva York, EEUU) el escritor y guionista estadounidense Mario Puzo, apodado el “literato de la mafia” y creador de la novela “El padrino”, llevada al cine por Francis Ford Coppola.

1926 – MICHEL FOUCAULT. Nace en la ciudad francesa de Poitiers, el filósofo, sociólogo historiador y psicólogo Michel Foucault, cuyo trabajo influyó en las más importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades del siglo XX.

1977 – DAVID TREZEGUET. Nace en la ciudad francesa de Rouen el ex futbolista David Trezeguet, campeón del mundo con la selección de Francia en el Mundial de Fútbol 1998. Con el Juventus italiano, donde jugó durante una década, ganó cuatro trofeos de la Serie A (dos anulados por el famoso escándalo de Calciopoli), dos Supercopa de Italia y una Serie B. A lo largo de su carrera jugó 562 partidos y convirtió 273 goles.

1984 – CÉSAR MILSTEIN. El bioquímico César Milstein obtiene el Premio Nobel de Medicina junto al alemán George Kohler por su trabajo sobre los anticuerpos monoclonales.

1996 – LEONARDO SIMONS. A la edad de 49 años, se suicida en Buenos Aires el conductor de radio y televisión Leonardo Simons (Leonardo Simón Wowe) uno de los más populares y exitosos de los medios de comunicación.

2006 – GOLEADA PINCHA. Estudiantes de La Plata derrota a Gimnasia y Esgrima por 7 a 0 en partido disputado en el estadio Único de La Plata que se constituyó en la máxima goleada en la historia del clásico platense. José Luis Calderón (3), Diego Galván (2), Mariano Pavone y Pablo Lugüercio hicieron los goles “pincharratas”.

2012 – MASACRE DE TRELEW. Un tribunal de Comodoro Rivadavia condena a prisión perpetua a los ex marinos Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios en el fusilamiento de militantes peronistas y de izquierda detenidos en la base naval Almirante Zar, vecina a la ciudad de Trelew. La “Masacre de Trelew”, cometida el 22 de agosto de 1972, fue declarada “crimen de lesa humanidad.

2019 – HUMBERTO V. CASTAGNA. Muere en Buenos Aires, a la edad de 77 años, el cantante y compositor Cacho Castaña (Humberto Vicente Castagna), autor de populares canciones como Café La humedad, Garganta con arena y Para vivir un gran amor, entre otras.

​2025 – LAVADO DE MANOS. Se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos instituido por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre la importancia de esa práctica efectiva y económica, que puede prevenir enfermedades infecciosas y salvar vidas.