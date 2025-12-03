Efemérides: hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Fue instituido en 1992 por las Naciones Unidas con el fin de promover los derechos y el bienestar de personas con discapacidad y concientizar sobre su situación.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1999 – ENRIQUE CADICAMO. A la edad de 99 años muere en Buenos Aires el compositor y poeta Enrique Cadicamo, autor de la letra de los famosos tangos Los Mareados, Al mundo le falta un tornillo, Anclao en París y Nostalgias. Compuso más de 800 temas entre tangos, valses, milongas, fox-trots, polkas y candombes.

1948 – OZZY OSBOURNE. Nace en la ciudad inglesa de Birmingham, el músico y cantante británico Ozzy Osbourne (John Michael Osbourne), quien vendió más de 100 millones de discos entre sus álbumes solistas y los editados con la banda de heavy metal Black Sabbath.

1955 – CONEJO TARANTINI. Nace en la ciudad bonaerense de Ezeiza el exfutbolista Alberto “Conejo” Tarantini, uno de los mejores laterales de la historia del fútbol argentino, campeón de la Copa Libertadores 1977 con Boca Juniors y con la selección argentina en el Mundial 1978. Fue dos veces campeón de primera división con River Plate. Jugó en el Birmingham City inglés y en Talleres de Córdoba.

1965 – RUBBER SOUL. Se lanza Rubber Soul, sexto álbum de estudio de la legendaria banda británica The Beatles, considerado uno de los mejores de la historia de la música popular.

1990 – LEVANTAMIENTO CARAPINTADA. El coronel Mohamed Alí Seineldín impulsa rebeliones en la base de El Palomar, el Regimiento de Patricios y la sede del Ejército, el cuarto alzamiento de militares “carapintada” desde el retorno de la democracia, en 1983. La rebelión causó 14 muertos y decenas de heridos. Seineldín había liderado la rebelión en el cuartel de Villa Martelli en 1988, que causó tres muertos y por la que fue procesado. En 1989 había sido indultado por el presidente Carlos Menem.

DIA DEL MÉDICO. Se celebra el Día del Médico de las Américas, propuesto por el Congreso Panamericano de 1953 en conmemoración de la fecha de 1833 en la que nació el médico cubano Carlos Finlay, quien descubrió que la fiebre amarilla es transmitida por el mosquito aedes aegypti y contribuyó a combatir esa enfermedad.

1965 – MY GENERATION. The Who lanza en Londres el álbum My Generation, el primero de la célebre banda británica, considerado como uno de los mejores de la historia del rock.

2015 – ELECCIONES AFA. Los 75 asambleístas registrados para la elección del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino van a una votación que resultó en un empate de 38 a 38, uno de los mayores papelones en la historia de la federación fundada en 1893 con el nombre de Argentine Association Football League,

2001 – FERNANDO DE LA RUA. Entra en vigor el decreto del presidente Fernando De la Rúa que pone en marcha el “corralito financiero”, como se llamó a las restricciones al retiro de dinero en efectivo y a depósitos bancarios que desembocó en una profunda crisis económica, política y social.