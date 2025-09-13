Efemérides: hoy se celebra el Día Internacional del Chocolate

La festividad surgió en Francia en 1995 en conmemoración del natalicio del escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, obra llevada al cine en 2005 dirigida por el estadounidense Tim Burton. Un 13 de septiembre también había nacido el empresario estadounidense Milton Hershey, el fundador de la Compañía de Chocolates Hershey.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1806 – REGIMIENTO PATRICIOS. A raíz de las primeras invasiones inglesas, se crea la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires para defender a la capital del Virreinato del Río de la Plata, el origen del Regimiento 1 de Infantería Patricios. Los primeros comandantes de ese cuerpo militar, organizado por el capitán de navío francés Santiago de Liniers, fueron Cornelio Saavedra, Esteban Romero y Domingo Urien. Manuel Belgrano formó parte de los Patricios con el grado de sargento.
- 1810 – BIBLIOTECA PUBLICA. La Primera Junta crea en Buenos Aires la Biblioteca Pública por iniciativa de Mariano Moreno, secretario del gobierno autónomo de España surgido de la Revolución del 25 de Mayo de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata. Con el correr de los años, esa iniciativa se convertirá en la actual Biblioteca Nacional.
- 1816 – JURA DE LA INDEPENDENCIA. Se realiza en la Plaza Victoria, la actual Plaza de Mayo de Buenos Aires, una ceremonia de jura de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la corona de España, declarada el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán.
- 1908 – CARLOS PEUCELLE. Nace en el barrio porteño de Barracas el ex futbolista y ex entrenador Carlos Peucelle, subcampeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Uruguay 1930. Como director técnico ideó “La Máquina” de River Plate en los años ‘40. A lo largo de su carrera como delantero jugó 320 partidos y convirtió 113 goles.
- 1943 – LUIS E. AUTE. Nace en Manila el músico, cantante y compositor español Luis Aute (Luis Eduardo Aute Gutiérrez), uno de los cantautores más importantes de la música hispana. También se destacó como pintor y director de cine.
- 1964 – ROLLING STONES. El Empire Club de la ciudad inglesa de Liverpool contrata a 24 jugadores de rugby para actuar como un “escudo humano” que impida avalanchas en un recital de la legendaria banda de rock británica The Rollings Stones.
- 1987 – DIEGO SIMEONE. El mediocampista Diego Simeone debuta en la Primera División del fútbol argentino con la camiseta de Vélez Sarsfield, en partido que “El Fortín” perdió por 2-1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata. El “Cholito”, actual técnico del Atlético de Madrid español, jugó 82 partidos con el equipo de Liniers antes de marcharse a Europa.
- 1993 – DIEGO MARADONA. Unos 30.000 hinchas asisten en el “Coloso del Parque” de Rosario al primer entrenamiento de Diego Maradona con Newell ‘s Olds Boys, que había contratado al astro transferido por el Sevilla español. Maradona, que regresaba al cabo de once años en Europa, jugó solamente cinco partidos oficiales con el equipo de Newell ‘s.
- 2025- DIA DEL BIBLIOTECARIO. Se celebra el Día del Bibliotecario, instituido por el Congreso de Bibliotecarios reunido en Santiago del Estero en 1942 y adoptado a nivel nacional en 1954.