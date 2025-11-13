Efemérides: hoy se celebra el Día Mundial de la Bondad

La fecha fue instituida para fomentar esta cualidad en las personas, buscando un mundo mejor.

Desde 1998, cada 13 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Bondad o World Kindness Day, proclamada por la organización World Kindness Movement (WKM) en Tokio, Japón. El objetivo es fomentar esta actitud en todos los pobladores del mundo.

La bondad es un valor que desarrolla cada persona con la finalidad de agradar y hacer felices a las personas que lo rodean. Buscando lo positivo en los individuos o en una situación, aportando soluciones a través de los recursos necesarios para que la mala actitud no se vuelva a repetir.

La palabra bondad proviene del término “bonus” que significa “bueno” y del sufijo “tat” que equivale a “cualidad”, y se encuentra asociada a otros valores como la generosidad, la humildad y la paciencia. A criterio de los profesionales, en términos generales la bondad es definida como una inclinación o tendencia natural del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita de una forma amable y generosa. Pasando a ser un elemento esencial de la condición humana que une a las divisiones de raza, religión, política y género.

Desde el punto de vista filosófico, la bondad es un estado del alma, la sabiduría y la esencia. Para Aristóteles es una cuestión de hábito, ya que todos los seres humanos pueden desarrollar acciones virtuosas. La benevolencia es una de las virtudes que forma parte de la mayoría de las religiones, de hecho, en algunas es el eje principal de su doctrina, pasando a ser un elemento esencial el ayudar al prójimo.

En este sentido, la Madre Teresa de Calcuta fue distinguida con el premio Nobel de la Paz 1979 y beatificada, gracias a sus acciones a favor de los pobres en la India; mientras que el Papa Juan Pablo II fue el sumo pontífice Nº 264, debido a sus buenas acciones; y Mahatma Gandhi también fue reconocido por su lucha por los derechos de la población india mediante la resistencia pacífica y la no violencia.

Estas son algunas de las características de una persona que practica la bondad: está dispuesta a ayudar a quien lo necesita, con una actitud amable, compasiva y generosa. Son personas agradecidas todo el tiempo, aceptan a los demás sin prejuicios.

No hay que olvidar que la bondad es una actitud que, además de beneficiar a quien lo recibe, también repercute a quien lo da.

Otras efemérides

354 – En el Imperio romano, nace el filósofo y teólogo Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín.

1850 – Nace el escritor escocés Robert Louis Stevenson, autor de obras como La isla del tesoro y El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde.ç

1901 – Nace el escritor y político argentino Arturo Jauretche.

1940 – En Estados Unidos se estrena la película Fantasía, de Disney.

947 – Nace el actor y cineasta estadounidense Joe Mantegna.

1953 – Nace el político mexicano Andrés Manuel López Obrador. Es el actual presidente de su país.

1955 – Nace la actriz y cantante estadounidense Whoopi Goldberg.

1969 – Nace el actor escocés Gerard Butler.

1972 – Nace la actriz argentina Valentina Bassi.

1972 – Nace el actor argentino Walter Quiroz.

1973 – Nace el bailarín y coreógrafo argentino Hernán Piquín.

1973 – Fallece la actriz estadounidense Lila Lee.

1974 – Fallece el cineasta italiano Vittorio De Sica, autor de obras como Ladrón de bicicletas, el Jardín de los Finzi Contini y Ayer, hoy y mañana.

(Información Infobae y La Nación)