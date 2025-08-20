Efemérides: hoy se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas

Es comida cuya invención se disputan franceses y belgas. Los franceses aseguran que a fines del siglo XVIII se vendían sobre el Pont Neuf de París, mientras que los belgas sostienen que nacieron en la ciudad de Namur en el invierno de 1680. Se desconoce quién decidió proclamar al 20 de agosto como Día Mundial de las Papas Fritas.

