Efemérides: hoy se celebra el Día Mundial del Actor

Es en recuerdo de San Ginés, actor y notario romano decapitado en 303 o 308, según diferentes fuentes históricas, por negarse a transcribir un edicto del emperador Diocleciano para perseguir a los cristianos. En Argentina se celebra también el segundo lunes de mayo.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1750 – SAN FERNANDO. Monjes jesuitas fundan el poblado de San Fernando de Río Negro sobre el río Paraná, cerca de su afluencia con el Paraguay, para evangelizar a pueblos originarios de la región de Chaco. Sobre ese asentamiento en 1878 se fundó la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco.

1821 – UNIVERSIDAD BS. AS. Se inaugura oficialmente la Universidad de Buenos Aires, la más importante del país y una de las más prestigiosas de América Latina.

1886 – CEFERINO NAMUNCURÁ. Nace en la localidad de Chimpay, en la provincia de Río Negro, el religioso salesiano de origen mapuche Ceferino Namuncurá, considerado un santo popular argentino desde comienzos del siglo XX. Fue beatificado por el papa Benedicto XVI en 2007 y su canonización está en proceso.

1910 – TERESA DE CALCUTA. Nace en la ciudad macedonia de Uskub (actual Skopie) la religiosa católica Teresa de Calcuta (Agnes Gonxha Bojaxhiu), símbolo de la lucha contra la pobreza y Premio Nobel de la Paz de 1979. Fue beatificada en 2003 por el papa Juan Pablo II y declarada santa por el papa Francisco en 2016.

1914 – JULIO CORTÁZAR. Nace en el municipio belga de Ixelles el escritor y profesor argentino Julio Florencio Cortázar, uno de los autores más destacados de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Varias películas se basan en cuentos suyos, como La cifra impar, Blow up, Mentiras piadosas y El perseguidor.

1971 – ARIADNA T. SODI MIRANDA. Nace en la Ciudad de México la actriz y cantante mexicana Ariadna Thalía Sodi Miranda, que con el nombre artístico de Thalía lleva vendidos más de 25 millones de discos. Es popularmente conocida como “la reina de las telenovelas”.

1974 – JOAQUÍN FURRIEL. Nace en la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora el actor Joaquín Alejandro Furriel, ganador de once premios, entre ellos tres ACE y un Martín Fierro. Ha trabajado en trece películas y 19 ciclos de televisión.

1978 – CHARRO MORENO. Muere en Buenos Aires, a la edad de 62 años, el ex futbolista José Manuel “Charro” Moreno, figura de “La máquina” de River Plate en las décadas de 1930 y 1940 y uno de los mejores mediocampistas ofensivos de la historia del fútbol argentino. El “Charro” jugó una temporada en Boca Juniors en 1950, luego de su paso por el fútbol colombiano y chileno.

2025 – DÍA CONTRA EL DENGUE. Se celebra el Día Internacional contra el Dengue, instituido por la Organización Mundial de la Salud para crear conciencia en la prevención de esa enfermedad, transmitida por mosquitos. Se calcula que un tercio de la población mundial está bajo riesgo directo de contraer dengue.