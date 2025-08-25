Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 26, 2025

logo el cuco digital

Efemérides: hoy se celebra el Día Mundial del Peluquero

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Es en conmemoración de la fecha de 1270 en la que murió el rey Luis IX de Francia, quien en su reinado declaró “hombre libre” a su peluquero, con lo que esa profesión dejó de ser “plebeya”. En Argentina comenzó a celebrarse el 25 de agosto de 1877, cuando se fundó la Sociedad de Barberos y Peluqueros que se festejó ese día en el teatro Coliseo de Buenos Aires.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

  • 1594 – SAN LUIS. El militar y corregidor colonial español de la provincia de Cuyo, Luis Jufré de Loaiza y Meneses, funda la ciudad de San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco, actual capital de la provincia homónima. Luis Jufré también fundó la ciudad de San Juan, la capital sanjuanina.
  • 1900 – FRIEDRICH NIETZSCHE. A la edad de 55 años, muere en la ciudad alemana de Weimar el filósofo, poeta y filólogo Friedrich Wilhelm Nietzsche, uno de los intelectuales más influyentes en la cultura occidental.
  • 1930 – SEAN CONNERY. Nace en la ciudad escocesa de Edimburgo, el actor y productor de cine Sean Connery, ganador de un premio Óscar, dos BAFTA y tres Globo de Oro. Es uno de los actores que encarnó al personaje de James Bond en la saga de filmes sobre el agente 007 del servicio secreto británico..Filmó más de 70 películas.
  • 1949 – GENE SIMMONS. Nace en la ciudad israelí de Haifa el músico, compositor y cantante Chaim Witz, más conocido como Gene Simmons, bajista y vocalista de la banda de rock estadounidense Kiss, a la que fundó junto con el guitarrista estadounidense Paul Stanley.
  • 1954 – ELVIS COSTELLO. Nace en Londres el músico, cantante y compositor británico Declan Patrick MacManus, conocido con el nombre artístico de Elvis Costello, autor de más de 300 canciones que lleva editados 40 álbumes y ganador de un premio Grammy.
  • 1958 – TIM BURTON. Nace en la ciudad de Burbank (California, EEUU) el director y productor de cine estadounidense Timothy “Tim” Burton, ganador de un premio Emmy y un Globo de Oro. Lleva filmadas más de 30 películas, entre ellas las exitosas El gran pez y Charlie y la fábrica de chocolate.
  • 1970 – CLAUDIA SCHIFFER. Nace en el municipio alemán de Rheinberg la modelo Claudia Schiffer, una de las más cotizadas, con una fortuna de unos 100 millones de dólares según la revista estadounidense Forbes. Fue una de las “supermodelos” de la década de 1990 junto a la británica Naomi Campbell y la estadounidense Cindy Crawford.
  • 2012 – NEIL ARMSTRONG. Muere en la ciudad de Cincinnati (Ohio, EEUU), a la edad de 82 años, el ingeniero espacial y astronauta estadounidense Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo XI de la NASA quien el 21 de julio de 1969 se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Varios detenidos tras el brutal ataque a tiros en San Carlos: el joven está en grave estado de salud

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

El “Kaká” y el “Oso” nuevamente detenidos: estarían involucrados en el ataque a tiros del pasado lunes en Eugenio Bustos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Alerta de zonda para el Valle de Uco: cuándo puede soplar y qué otras áreas se verán afectadas

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO