Efemérides: hoy se celebra el Día Mundial del Peluquero

Es en conmemoración de la fecha de 1270 en la que murió el rey Luis IX de Francia, quien en su reinado declaró “hombre libre” a su peluquero, con lo que esa profesión dejó de ser “plebeya”. En Argentina comenzó a celebrarse el 25 de agosto de 1877, cuando se fundó la Sociedad de Barberos y Peluqueros que se festejó ese día en el teatro Coliseo de Buenos Aires.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1594 – SAN LUIS. El militar y corregidor colonial español de la provincia de Cuyo, Luis Jufré de Loaiza y Meneses, funda la ciudad de San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco, actual capital de la provincia homónima. Luis Jufré también fundó la ciudad de San Juan, la capital sanjuanina.
- 1900 – FRIEDRICH NIETZSCHE. A la edad de 55 años, muere en la ciudad alemana de Weimar el filósofo, poeta y filólogo Friedrich Wilhelm Nietzsche, uno de los intelectuales más influyentes en la cultura occidental.
- 1930 – SEAN CONNERY. Nace en la ciudad escocesa de Edimburgo, el actor y productor de cine Sean Connery, ganador de un premio Óscar, dos BAFTA y tres Globo de Oro. Es uno de los actores que encarnó al personaje de James Bond en la saga de filmes sobre el agente 007 del servicio secreto británico..Filmó más de 70 películas.
- 1949 – GENE SIMMONS. Nace en la ciudad israelí de Haifa el músico, compositor y cantante Chaim Witz, más conocido como Gene Simmons, bajista y vocalista de la banda de rock estadounidense Kiss, a la que fundó junto con el guitarrista estadounidense Paul Stanley.
- 1954 – ELVIS COSTELLO. Nace en Londres el músico, cantante y compositor británico Declan Patrick MacManus, conocido con el nombre artístico de Elvis Costello, autor de más de 300 canciones que lleva editados 40 álbumes y ganador de un premio Grammy.
- 1958 – TIM BURTON. Nace en la ciudad de Burbank (California, EEUU) el director y productor de cine estadounidense Timothy “Tim” Burton, ganador de un premio Emmy y un Globo de Oro. Lleva filmadas más de 30 películas, entre ellas las exitosas El gran pez y Charlie y la fábrica de chocolate.
- 1970 – CLAUDIA SCHIFFER. Nace en el municipio alemán de Rheinberg la modelo Claudia Schiffer, una de las más cotizadas, con una fortuna de unos 100 millones de dólares según la revista estadounidense Forbes. Fue una de las “supermodelos” de la década de 1990 junto a la británica Naomi Campbell y la estadounidense Cindy Crawford.
- 2012 – NEIL ARMSTRONG. Muere en la ciudad de Cincinnati (Ohio, EEUU), a la edad de 82 años, el ingeniero espacial y astronauta estadounidense Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo XI de la NASA quien el 21 de julio de 1969 se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna.