Efemérides: hoy se celebra el Día Mundial del Peluquero

Es en conmemoración de la fecha de 1270 en la que murió el rey Luis IX de Francia, quien en su reinado declaró “hombre libre” a su peluquero, con lo que esa profesión dejó de ser “plebeya”. En Argentina comenzó a celebrarse el 25 de agosto de 1877, cuando se fundó la Sociedad de Barberos y Peluqueros que se festejó ese día en el teatro Coliseo de Buenos Aires.

