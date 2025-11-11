Efemérides: hoy se celebra el Día Mundial del Soltero

Este martes 11 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día del Soltero, pese a que en la Argentina es una fecha que también se conmemora el 13 de febrero.
El Día del Soltero o Guanggun Jie es una festividad conmemorada en China para celebrar el orgullo de ser soltero. Esta fecha tiene su origen en la Universidad de Nankín, que la promueve desde 1993.
También conocida como “doble once” por celebrarse el 11/11, tiene como finalidad disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china donde el matrimonio es un paso importante sobre todo para los hombres.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1788 – FACUNDO QUIROGA. Nace en la localidad riojana de San Antonio el caudillo federal Juan Facundo Quiroga, apodado “el tigre de los Llanos”, gobernador provisional de la provincia de La Rioja y uno de los protagonistas de las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX.
- 1887 – QUILMES A. CLUB. Un grupo de vecinos ingleses de la ciudad bonaerense de Quilmes funda el Quilmes Rovers Athletic Club, nombre original del “Cervecero”. Obtuvo su único campeonato de Primera División en 1978, cuando ganó el torneo Metropolitano de ese año.
- 1895 – ORTIZ DE MONTOYA. Nace en la ciudad de Parana la educadora Celia Ortiz de Montoya, pionera en la renovación de la pedagogía argentina desde la década de 1930. Abrió el camino hacia la educación creativa en libertad.
- 1940 – BRUCE LEE. Nace en la ciudad estadounidense de San Francisco el actor y cineasta Bruce Lee (Lee Jun-Fan), maestro en artes marciales, considerado el más influyente de todos los tiempos e ícono de la cultura pop del siglo XX. Protagonizó seis filmes y ocho series de televisión.
- 1942 – JIMI HENDRIX. Nace en la ciudad de Seattle (Washington, EEUU) el músico, compositor y cantante estadounidense Jimi Hendrix (James Marshall Hendrix), uno de los guitarristas más influyentes en la historia del rock.
- 1960 – INDEPENDIENTE CAMPEÓN. A pesar de la derrota por 1 a 0 ante Atlanta en la última jornada del torneo Metropolitano, Independiente se consagra campeón. Fue gracias a que su clásico rival, Racing Club, venció al escolta Argentinos Juniors por 4 a 1.
- 2004 – DAVID RATTO. A la edad de 70 años muere en Buenos Aires el publicista David Ratto, quien diseñó la campaña electoral que llevó a Raúl Alfonsín a la Presidencia de la Nación en 1983.
- 2011 – KEN RUSSELL. A los 84 años muere en el condado inglés de Hampshire el cineasta británico Ken Russell, director del filme “Tommy” (1975), basado en la ópera-rock de la famosa banda de rock The Who.
- 2016 – CAMPEÓN COPA DAVIS. El equipo argentino de tenis, comandado por Daniel Orsanic, gana por primera vez la Copa Davis al vencer por 3 a 2 a Croacia en el estadio Zagreb Arena de la capital croata.
- 2025 – TRABAJADOR PREVISIONAL. Se celebra el Día del Trabajador Previsional en memoria de la fecha de 1943 en la que se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo del por entonces coronel Juan Domingo Perón.