Efemérides: hoy se celebra el Día Mundial del Soltero

Este martes 11 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día del Soltero, pese a que en la Argentina es una fecha que también se conmemora el 13 de febrero.

El Día del Soltero o Guanggun Jie es una festividad conmemorada en China para celebrar el orgullo de ser soltero. Esta fecha tiene su origen en la Universidad de Nankín, que la promueve desde 1993.

También conocida como “doble once” por celebrarse el 11/11, tiene como finalidad disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china donde el matrimonio es un paso importante sobre todo para los hombres.

