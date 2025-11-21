Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 21, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 21, 2025

logo el cuco digital

Efemérides: hoy se celebra el Día Nacional de la Enfermería

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La elección del 21 de noviembre como Día de la Enfermería en Argentina tiene un origen específico anclado en la historia de la profesionalización de la actividad. Aquella fecha conmemora la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería en 1935, una de las primeras en agrupar a los colaboradores de esta especialidad en la nación, marcando un hito en la organización y reconocimiento de la profesión.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

  • 1694 – FRANCOIS M. AROUET. Nace en París el escritor, filósofo y abogado francés Francois Marie Arouet, más conocido como Voltaire, uno de los principales representantes de la Ilustración, el período histórico que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia por encima de la religión.
  • 1774 – DOMINGO FRENCH. Nace en Buenos Aires el político y militar Domingo María Cristóbal French y Urreaga, uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo de 1810, en la que repartió las cintas que identificaban a los criollos patriotas. Fue combatiente en la Guerra de la Independencia argentina.
  • 1783 – GLOBO AEROSTÁTICO. El físico Jean Francois Pilatre de Rozier y el químico Francois Laurent, marqués d’Arlandes, realizan el primer vuelo en globo aerostático, que duró 25 minutos a unos 914 metros de altura a lo largo de trece kilómetros por localidades de las afueras de París.
  • 1877 – THOMAS A. EDISON. El inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison anuncia en Nueva York la invención del fonógrafo, el primer artefacto capaz de grabar y reproducir sonido mediante cilindros de cartón y luego de cera. El invento que revolucionó a la música fue patentado en febrero de 1878.
  • 1898 – RENÉ MAGRITTE. Nace en la comuna de Lessines (Hainaut, Bélgica) el pintor surrealista belga René Magritte, famoso por provocativas imágenes para cambiar la percepción de la realidad y forzar al espectador a hacerse “hipersensitivo a su entorno”. Con ello puso en evidencia que la percepción visual está condicionada por la perspectiva.
  • 1952 – PEDRO LEMEBEL. Nace en Santiago de Chile el escritor, periodista y artista plástico Pedro Lemebel, referente de la literatura homosexual y contestataria en América Latina.
  • 1965 – BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR. Nace en Reikiavik la cantante, compositora y actriz islandesa Björk Gudmundsdóttir, quien ganó gran reconocimiento internacional por música experimental y vanguardista. Björk vendió más de 90 millones de discos. Como actriz obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes por su labor en el filme Dancer in the Dark (2000).
  • 1993 – JUAN R. FLEITA. Juan Ramón “Lagarto” Fleita, delantero de Racing, le hace un gol de chilena al paraguayo José Luis Chilavert, brillante arquero de Vélez Sarsfield, uno de los más notables tantos de la década de los años 90. El partido lo ganó la “Academia” por 2-0.
  • 2025 – DÍA DE LA TELEVISIÓN. Se celebra el Día Internacional de la Televisión, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en conmemoración del Primer Foro Mundial de la Televisión.

Además es el Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro; elDía Mundial de la Espina Bífiday elDía Mundial del Vestido.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Detuvieron a “El monstruo” en Tupungato: había asaltado a un hombre

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

El hombre que fue golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán evoluciona favorablemente

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO