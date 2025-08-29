Efemérides: hoy se celebra el Día Nacional del Árbol

Fue establecido en 1900 por iniciativa del periodista y legislador Estanislao Zeballos desde el Consejo Nacional de Educación para promover la actividad forestal.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1810 – JUAN B.ALBERDI. Nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán el jurista, ensayista y político Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución Nacional de 1853.
- 1842 – GUERRA DEL OPIO. Con la firma del tratado de paz de Nanking a bordo del buque británico HMS Cornwallis, concluye la primera Guerra del Opio entre el Reino Unido y China, que le cede la isla de Hong Kong. Además le abrió cinco de sus puertos al comercio y se comprometió a pagar los costos de la guerra y de indemnizaciones a los traficantes de opio.
- 1857 – FERROCARRIL OESTE. Se realiza el primer viaje del Ferrocarril Oeste, de diez kilómetros de extensión, entre la estación Parque, donde hoy se levanta el teatro Colón de Buenos Aires, y la estación La Floresta. Era impulsado por una locomotora a vapor inglesa bautizada “La porteña”, que alcanzaba una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.
- 1958 – MICHAEL JACKSON. Nace en la ciudad de Gary (Indiana, EEUU) el cantante, compositor y productor estadounidense Michael Jackson, una de las estrellas de la música pop más influyentes y exitosas de la historia. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y forma parte del Hall de la Fama del Rock & Roll.
- 1959 – RAMÓN DÍAZ. Nace en la ciudad de La Rioja el exfutbolista y director técnico Ramón Ángel Díaz, goleador de la selección argentina sub 20 campeona del Mundial de Japón 1979 e ídolo de River Plate, con el que ganó cinco campeonatos como jugador y siete como entrenador. Dirigió al River campeón de la Copa Libertadores 1996 y de la Supercopa Sudamericana de 1997. Jugó 638 partidos y convirtió 270 goles.
- 1967 – EL EQUIPO DE JOSÉ. El Racing Club dirigido por Juan José Pizutti, gana la Copa Libertadores de América al vencer por 2-1 a Nacional de Uruguay en un desempate jugado en el estadio Nacional de Santiago de Chile. El brasileño Joao Cardoso y Norberto Raffo marcaron los goles del “equipo de José”, mientras que Milton Viera anotó para el equipo uruguayo
- 1982 – INGRID BERGMAN. Cuando cumplía 67 años muere en el barrio londinense de Chelse la actriz sueca Ingrid Bergman, una de las estrellas de cine más prolíficas del siglo XX. Ganó 3 premios Óscar y 5 Globos de Oro. Filmó más de 45 películas, entre ellas Casablanca, uno de los grandes clásicos del cine.
- 2005 – HURACÁN KATRINA. Convertido en tormenta tropical de categoría 4 luego de su paso por el golfo de México, el huracán Katrina provoca la inundación del 80 por ciento de la ciudad de Nueva Orleans (Louisiana, EEUU) y causa más de 2.000 muertos en el sureste estadounidense. El Katrina es el huracán que más daños económicos ha causado en Estados Unidos, así como uno de los cinco más mortíferos en la historia de ese país.
- 2011 – PIPO MANCERA. A la edad de 80 años muere el periodista y conductor de radio y TV José Nicolás “Pipo” Mancera, creador de Sábados circulares, el primer “programa ómnibus” de la televisión argentina. El programa logró históricos picos de audiencia entre 1962 y 1974 y por él pasaron grandes artistas, como Sandro y Joan Manuel Serrat.
- 2023 – ENSAYOS NUCLEARES. Se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, instituido en 2009 por la Organización de las Naciones Unidas, a propuesta de Kazajistán, para sensibilizar sobre las devastadoras consecuencias de las pruebas de armas atómicas. La fecha conmemora la clausura del polígono soviético de ensayos nucleares de Semipalatinsk (Kazajistán), el 29 de agosto de 1991.
- 2025 – DÍA DEL ABOGADO. Se celebra el Día Nacional del Abogado, instituido en 1958, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, en conmemoración del natalicio del jurista Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución Nacional de 1853.