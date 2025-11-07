Efemérides: hoy se celebra el Día Nacional del Canillita y del Periodista Deportivo

Se celebra el Día Nacional del Canillita en memoria de la fecha del fallecimiento del periodista y dramaturgo uruguayo Florencio Sanchez, autor de la obra “Canillita”, sobre la vida de un niño abandonado por sus padres que se gana la vida como repartidor de diarios.

Se celebra el Día Nacional del Periodista Deportivo en memoria del Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Buenos Aires en 1938

Que otras cosas pasaron un día como hoy.