Efemérides: hoy se celebra el Día Nacional del Circo

Es en conmemoración de la fecha de 1858 en la que nació el actor uruguayo José Podestá, pionero de la actividad circense en la Argentina.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1876 – LEY DE INMIGRACIÓN. Se sanciona la ley 817, la primera que reguló la inmigración y colonización del país, también llamada “Ley Avellaneda” por haber sido aprobada durante el gobierno del presidente Nicolás Avellaneda (1874-1880).

1935 – ERNESTO LACLAU. Nace en Buenos Aires el filósofo y ensayista Ernesto Laclau,exprofesor-investigador en la Universidad de Essex (Reino Unido) y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, entre otras instituciones académicas.

1958 – MARCELO ZLOTOGWIAZDA. Nace en Buenos Aires el periodista y economista Marcelo Zlotogwiazda, conductor de programas de radio y televisión y ganador de dos premios Martín Fierro y otros tantos Konex.

1973 – YOM KIPPUR. Tropas de Egipto y Siria atacan a Israel en medio del Yom Kipur (día de la expiación, el perdón y arrepentimiento sincero), la celebración más sagrada del judaísmo, con lo que se desata una guerra que duró hasta el alto el fuego impuesto el 26 de octubre de 1973. En el conflicto murieron más de 10.000 soldados entre ambos bandos.

1973 – MARIO KEMPES. Con la camiseta de Instituto de Córdoba debuta en la Primera División el delantero Mario Alberto Kempes, en partido que “la Gloria” perdió 1-0 con Newell ‘s Old Boys. “El Matador” fue el máximo goleador del Mundial de Argentina ‘78. Brilló en Rosario Central, River Plate y en el Valencia español. El estadio mundialista de Córdoba lleva su nombre.

1974 – MAYOR GOLEADA. En partido del Torneo Nacional 1974, Banfield aplasta con un 13 a 1 a Puerto Comercial de Ingeniero White, la más amplia goleada en la historia del fútbol profesional argentino. El delantero Juan Taverna convirtió siete goles, marca récord de un jugador en un solo partido.

1989 – BETTE DAVIS. Muere en París, a la edad de 81 años, la actriz estadounidense Bette Davis (Ruth Elizabeth Davis), figura legendaria del cine de Hollywood, quien ganó dos premios Óscar y filmó más de 100 películas.

2000 – CHACHO ÁLVAREZ. El dirigente peronista Carlos “Chacho” Álvarez renuncia a la vicepresidencia de la Nación luego del escándalo del presunto pago de coimas en el Senado para que se aprobara una reforma de las leyes laborales durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1989-2001).

2020 – EDDIE VAN HALEN. A la edad de 65 años muere en la ciudad de Santa Mónica (California, EEUU) el músico neerlandés Eddie Van Halen, miembro fundador de la banda estadounidense de hard rock Van Halen y uno de los mejores guitarristas de la historia de ese género musical.