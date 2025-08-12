Efemérides: hoy se celebra el Día Nacional del Trabajador de la Televisión

Se celebra en conmemoración de la fecha en la que el papa Pío XII declaró a Santa Clara de Asís patrona de la televisión.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1991 – BLACK ALBUM. Metallica lanza su quinto quinto disco de estudio y el más vendido de la banda estadounidense de heavy metal. Sólo en Estados Unidos superó los 16 millones de copias.
- 1896 – LINO SPILIMBERGO. Nace en Buenos Aires el pintor y grabador Lino Enea Spilimbergo (Lino Claro Honorio Enea Spilimbergo), uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina, ganador de una decena de premio.
- 1949 – MARK KNOPFLER. Nace en la ciudad escocesa de Glasgow el guitarrista, cantante y compositor británico Mark Freuder Knopfler, fundador en 1977 de la banda de rock Dire Straits, con la que vendió más de 100 millones de discos.
- 1964 – PRIMER CAMPEÓN. El Club Atlético Independiente se convierte en el primero de la Argentina en ganar la Copa Libertadores de América, al vencer como local por 1 a 0 al uruguayo Nacional con gol de Mario Rodriguez. El partido de ida disputado en el estadio Centenario de Montevideo había concluido con un empate a cero.
- 1806 – RECONQUISTA DE BS. AS. Las milicias criollas comandadas por el militar de origen francés Santiago de Liniers logran la rendición del ejército inglés que había invadido el Virreinato del Río de la Plata al mando del brigadier general William Beresford.
- 1821 – UNIVERSIDAD DE BS AS. Por decreto del gobernador bonaerense, brigadier general Martín Rodríguez se funda la Universidad de Buenos Aires, de carácter público y una de las más prestigiosas de América.
- 1971 – PETE SAMPRAS. Nace en Washington el ex tenista estadounidense Petros “Pete” Sampras, el jugador profesional más ganador en la década del ‘90. Obtuvo catorce títulos de Grand Slam, la cuarta mejor marca detrás del suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic. Fue “número 1” del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) durante 286 semanas.
- 2025 – DIA DE LA JUVENTUD. Se celebra el Día Internacional de la Juventud, declarado en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para promover la participación juvenil en todos los ámbitos de la sociedad.