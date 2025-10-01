Efemérides: hoy se celebra en Argentina el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera

En 1937, por iniciativa de la Liga Naval Argentina, se estableció el 1° de octubre como el Día del Mar y la Riqueza Pesquera, por la importancia del componente marítimo nacional, su relevancia económica y medioambiental.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1946 – JUICIOS NUREMBERG. Comienza la última sesión de los Juicios de Núremberg a los jerarcas de la Alemania nazi acusados por crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el tribunal entró en la sala, las luces se atenuaron para evitar que la prensa pudiera fotografiar a los acusados cuando se pronunciara la sentencia. Entre los principales acusados y condenados estaban Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea (Luftwaffe) y Rudolf Hess, secretario particular de Adolf Hitler.

Además, es el Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher, el Día Internacional del Café,el Día Mundial del Vegetarianismo