Efemérides: hoy se celebra en Argentina el Día del Psicólogo

Es en conmemoración del Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología realizado en la ciudad de Córdoba en 1974.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1847 – EDUARDO SÍVORI. Nace en Buenos Aires el pintor Eduardo Sívori, considerado pionero y uno de los más importantes exponentes del realismo pictórico argentino de finales del siglo XIX junto a Ernesto de la Cárcova.

1972 – TRAGEDIA DE LOS ANDES. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay con 45 personas a bordo, entre ellos el equipo uruguayo de rugby del Old Christians, se estrella en un risco de la cordillera de los Andes en la provincia de Mendoza cuando viajaba hacia Chile. El siniestro causó 29 muertos mientras que 16 pasajeros sobrevivieron a duras penas hasta que fueron rescatados, entre el 22 y el 23 de diciembre de 1972.

1980 – PÉREZ ESQUIVEL. El dirigente humanitario Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz de 1980 por su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos frente a las dictaduras militares latinoamericanas.

1981 – ANTONIO BERNI. Fallece en Buenos Aires, a la edad de 76 años, el pintor y muralista Antonio Berni, uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina. Entre sus personajes más notables destacan Juanito Laguna y Ramona Montiel, que representan a los sectores sociales más vulnerables y olvidados del país. Fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes.

2010 – 33 MINEROS. Rescatan con vida a los 33 mineros que llevaban 69 días atrapados a una profundidad de 720 metros en la mina chilena San José a causa de un derrumbe. Hasta ahora es el mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial. El evento acaparó una gran cobertura mediática, con alrededor de 1.000 a 1.300 millones de telespectadores.

2014 – ANTONIO CAFIERO. Muere en la ciudad bonaerense de San Isidro, a la edad de 92 años, el contador y economista Antonio Francisco Cafiero, histórico dirigente del Partido Justicialista. A lo largo de su carrera ocupó cargos ministeriales y una banca de senador, además de gobernar la provincia de Buenos Aires, entre 1987 y 1991.

2023 – REDUCCIÓN DE DESASTRES. Se celebra el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales, instituido en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de promover la prevención y la preparación para afrontar esa amenaza en todo el mundo.