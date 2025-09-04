Efemérides: hoy se celebra en Argentina el Día Nacional del Inmigrante

Fue instituido en 1949 en conmemoración de la fecha de 1812 en la que el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de La Plata dictó una resolución que ofrecía “inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio” nacional.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1986 – LA NOCHE DE LOS LÁPICES. Se estrena la película “La noche de los lápices”, dirigida por Héctor Olivera y basada en el libro de los periodistas Héctor Ruiz Nuñez y María Seoane sobre el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios que reclamaban un boleto de transporte estudiantil en la ciudad de La Plata unos meses después del comienzo de la última dictadura cívico militar.

1957 – HORA CERO. Aparece en Buenos Aires la revista de historietas Hora Cero, de la editorial Frontera, en la que el guionista Héctor Oesterheld publicará la serie El Eternauta, entre 1957 y 1959. La editorial Frontera había sido fundada por Oesterheld y su hermano Jorge en 1956.

1909 – PEPE BIONDI. Nace en Buenos Aires el humorista José “Pepe” Biondi, uno de los más grandes cómicos argentinos. Trabajó en circo, cine, teatro y televisión.

2014 – GUSTAVO CERATI. Al cabo de más de cuatro años en estado de coma, muere en Buenos Aires, a la edad de 55 años, el músico, compositor y productor discográfico Gustavo Adrián Cerati, líder de la banda Soda Stereo, uno de los artistas más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano.

2004 – MARCELO BIELSA. El director técnico Marcelo Bielsa dirige en su último partido al frente de la selección argentina, en la victoria por 3 a 1 ante Perú en partido disputado en Lima por la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Alemania 2006. Los goles argentinos los marcaron Mauro Rosales, Fabricio Coloccini y Juan Pablo Sorín.

1981 – BEYONCÉ KNOWLES. Nace en la ciudad de Houston (Texas, EEUU) la cantante, bailarina, modelo y actriz estadounidense Beyoncé Giselle Knowles-Carter, quien con el nombre artístico de Beyoncé lleva ganados 24 premios Grammy. Ha vendido más de 100 millones de discos.

1921 – ARIEL RAMÍREZ. Nace en la ciudad de Santa Fe el músico, compositor y pianista Ariel Ramírez, figura destacada del folclore argentino y presidente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores durante cinco períodos. Es el compositor de la Misa Criolla, una de las obras más importantes de la música argentina.

1967 – LES LUTHIERS. Se funda en Buenos Aires el grupo humorístico-musical Les Luthiers, formado en sus comienzos por Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Jorge Maronna y Daniel Rabinovich. El grupo de “instrumentos informales” grabó once discos y publicó 16 videos de sus espectáculos.

1934 – TIMOTEO GRIGUOL. Nace en la localidad cordobesa de Las Palmas el ex futbolista y entrenador Carlos Timoteo Griguol. Como director técnico fue campeón con Rosario Central (1973) y Ferro Carril Oeste (1982 y 1984). Como entrenador de River Plate ganó la Copa Interamericana de 1987.

2025 – DÍA DE LA SECRETARIA. El Día de la Secretaria se celebra cada 4 de septiembre, pero la historia sobre cómo surgió no está muy clara. Su origen se encuentra envuelto de misterio y nunca se comprobó, pero no por eso deja de ser curiosa. Según cuentan, en el siglo XIX, durante la segunda etapa de la Revolución Industrial, Christopher Sholes inventó la máquina de escribir y su hija Lilian Sholes fue una de las primeras personas en comprobar la eficacia del invento.

Fuente: TyC