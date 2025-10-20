Efemérides: hoy se celebra en Argentina el Día Nacional del Pediatra

Se celebra el Día Nacional del Pediatra en conmemoración de la fecha de 1911 en la que se fundó la Sociedad Argentina de Pediatría.

La pediatría es la especialidad dentro de la medicina que atiende la salud de chicos y adolescentes. Si bien la pediatría hoy es considerada una de las profesiones médicas fundamentales dentro de la sociedad, en realidad, como especialidad constituida su antigüedad se remonta a menos de 200 años.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1882 – BELA LUGOSI. Nace en la ciudad rumana de Lugoj el actor Bela Lugosi, famoso por interpretar al personaje del conde Drácula en varias producciones de teatro en Broadway. La obra Drácula, de 1927, lo llevó a la pantalla grande en la película Drácula, de Tod Browning, en 1931.

1953 – TOM PETTY. Nace en la ciudad de Gainesville (Florida, EEUU) el músico y multiinstrumentista estadounidense Tom Petty, quien grabó más de 20 discos de los que vendió 80 millones de copias.

1958 – VIGGO MORTENSEN. Nace en el barrio neoyorquino de Manhattan el actor estadounidense Viggo Mortensen, quien lleva filmadas más de 50 películas, entre ellas tres de la saga El Señor de los Anillos. Mortensen, de ascendencia danesa, se hizo hincha de San Lorenzo cuando pasó parte de su infancia en Buenos Aires.

1976 – DIEGO A. MARADONA. Con 15 años, 11 meses y 20 días de edad, Diego Maradona debuta en la primera división de Argentinos Juniors. Fue en la derrota ante Talleres de Córdoba por 1 a 0 por la octava fecha del Torneo Nacional. Maradona entró al campo de juego al comenzar el segundo tiempo, en reemplazo de Rubén Giacobetti.

1979 – LA MASIA. El Barcelona Fútbol Club español inaugura el centro de formación de juveniles La Masía, uno de los más prestigiosos del mundo, de donde surgieron grandes figuras del fútbol internacional, como Lionel Messi, Xavi Hernández y Antonio Iniesta.

1996 – ENZO FRANCESCOLI. El delantero uruguayo Enzo Francescoli convierte con la camiseta de River Plate el gol número 100 de su carrera en el fútbol argentino. Fue en la goleada “millonaria” por 5-2 a Rosario Central en el estadio “Gigante de Arroyito”. A lo largo de su carrera, “El Príncipe” anotó 160 goles con la camiseta de River.

2010 – MARIANO FERREYRA. El joven Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, muere de un tiro en el pecho disparado desde un grupo de afiliados a la Unión Ferroviaria en una marcha de trabajadores contratados que exigía el pase a planta permanente del Ferrocarril General Roca. El exsecretario de la Unión Ferroviaria José Pedraza fue condenado a 15 años de prisión por instigar el crimen, cuyos autores recibieron 18 años de cárcel.

2017 – FEDERICO LUPPI. Muere en Buenos Aires, a los 81 años de edad, el actor Federico Luppi, uno de los más reconocidos artistas en la Argentina y España. Ganó numerosos premios, entre ellos seis Cóndor de Plata y una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián.

2025 – DIA DEL CHEF. Se celebra el Día Internacional del Chef, instituido desde 2004 por la Asociación Mundial Culinaria para homenajear a los cocineros por su dedicación y trabajo en la gastronomía.

Además, es el Día Internacional del Controlador Aéreo, el Día Mundial de la Osteoporosis, el Día Internacional de las Mastocitosis y las Patologías Mastocitarias,