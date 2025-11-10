Efemérides: hoy se celebra en la Argentina el Día de la Tradición

El Día de la Tradición se celebra en la Argentina en conmemoración al nacimiento del escritor y periodista José Hernández, el 10 de noviembre de 1834, quien compuso El Gaucho Martín Fierro, obra lírica que ocupa la cumbre de la literatura gauchesca. La obra relata la experiencia del gaucho en los tiempos posindependentistas, cuando el país transitaba una etapa de organización política y económica que ponía a este actor social entre medio de la civilización absoluta y el campo abierto. Además, este poema gauchesco y narrativo refleja el estilo de vida que entonces tenía el gaucho, su lucha contra la autoridad, su contante tensión con el gobierno y los indios, sus costumbres, su lengua y los códigos de honor que promulgaban y mantenían en su espíritu rústico y, de alguna manera, anarquista.

La efemérides fue instituida en 1939 a través de la promulgación de la ley Nº 4756. En 1975, el Congreso Nacional extendió a todo el territorio argentino la vigencia del 10 de noviembre como Día de la Tradición por medio de la Ley Nacional N° 21154.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

1838 – RICARDO GUTIÉRREZ. Nace en la ciudad bonaerense de Arrecifes el médico y escritor Ricardo Gutiérrez, uno de los fundadores del Hospital de Niños de Buenos Aires, que actualmente lleva su nombre y donde se desempeñó durante 25 años.

1834 – JOSÉ HERNÁNDEZ. Nace en la ciudad bonaerense de Villa Ballester el militar, político, escritor y periodista José Hernández, autor de “Martín Fierro”, obra fundamental de la literatura gauchesca argentina.

1916 – JULIO V. DE RISSIO. Nace en Buenos Aires el humorista Julio Victorio De Rissio, más conocido como “Tangalanga”, quien ganó popularidad por grabar y publicar las bromas que hacía por teléfono a personas desconocidas.

1956 – TATA BROWN. Nace en la ciudad bonaerense de Ranchos el ex futbolista José Luis “Tata” Brown, defensor central de la selección argentina campeona del Mundial de México 1986. Marcó de cabeza el primer gol argentino en la victoria por 3 a 2 en la final mundialista con Alemania.

1960 – MIGUEL A. RODRIGUEZ. Nace en Buenos Aires el actor y comediante Miguel Ángel Rodríguez, quien ganó popularidad por su trabajo en el programa de televisión Son Amores y recibió dos premios Martín Fierro.

1970 – SEGUNDO TUCUMANAZO. Comienza en la ciudad de San Miguel de Tucumán la segunda protesta de trabajadores y estudiantes contra el programa económico y social de la dictadura cívico militar que gobernaba al país desde 1966 y que por entonces encabezaba el general Roberto Marcelo Levingston. En 1972, se repetiría el llamado “Tucumanazo”.

1993 – ALBERTO BRECCIA. A la edad de 74 años muere en Buenos Aires el dibujante e historietista uruguayo Alberto Breccia, considerado uno de los iconos de la historieta mundial y referente del arte vinculado a los derechos humanos y la resistencia al autoritarismo.

1996 – JUAN R. RIQUELME. El volante ofensivo Juan Román Riquelme debuta en el equipo de Primera División de Boca Juniors con victoria en La Bombonera por 2-0 ante Unión de Santa Fe con goles de Hugo Guerra y Fernando Cáceres. Fue la primera vez que Riquelme fue ovacionado en La Bombonera.

2025 – Día de la Flor Provincial: La Flor de la jarilla fue declarada como flor provincial a través de la Ley Provincial 7618. La normativa fue aprobada en 2006 y estableció el 10 de noviembre como el día para rendirle homenaje.

2025 – Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El propósito de esta fecha es renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades, en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.