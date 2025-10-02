Facebook X-twitter Youtube Instagram

Efemérides: hoy se celebra en Argentina el Día del Recolector de Residuos

Cada 2 de octubre se celebra el “Día Nacional del Recolector de Residuos”, en conmemoración a la Ley 24.854, que reconoce la invaluable labor de quienes se dedican a la recolección y gestión de residuos en nuestro país.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

  • 1869 – Nace Mohandas K. Gandhi, el Mahatma, líder espiritual y político de India. Lideró la lucha no violenta en su país a través de la desobediencia civil. India se independizó en 1947, al igual que Pakistán, provincia de mayoría musulmana, lo cual derivó en conflictos entre las dos nuevas naciones. Gandhi fue asesinado en 1948.
  • 1808 – Nace Marcos Sastre, escritor, investigador y educador uruguayo.
  • 1890 – Nace Groucho Marx, actor y cómico estadounidense.
  • 1924 – Nace el “gol olímpico”. Fue en un amistoso entre Argentina y Uruguay, disputado en la cancha de Sportivo Barracas. Cesáreo Onzari, jugador de Huracán, patea un córner y la pelota ingresa al arco uruguayo sin que ningún otro jugador toque el balón. El partido termina 2 a 1 para los argentinos. Como Uruguay era flamante campeón olímpico, el inédito gol de Onzari es bautizado “gol olímpico” y así se llama desde entonces al tanto que se convierte desde un córner sin otra intervención que el pie de quien lo patea.
  • 1951 – Nace el músico Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. Lideró el trío The Police a fines de los 70 y luego continuó una exitosa carrera solista. Además, compuso la canción They Dance Alone en conmemoración a la lucha de las madres chilenas con hijos desaparecidos. Luego, en 1988, la cantó en la cancha de River para las Madres de Plaza de Mayo.
  • 1968 – Muere Marcel Duchamp, artista dadaísta francés.
  • 1985 – Muere Rock Hudson, actor estadounidense.
  • 2017 – Muere Tom Petty, músico estadounidense.
  • 2018 – Muere Hermenegildo Sábat, dibujante uruguayo nacionalizado argentino.
  • Se celebra el Día del Escribano en Argentina.
  • Se celebra el Día del Recolector de Residuos.
  • Se celebra el Día del Encargado de Edificios en Argentina.

