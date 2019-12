Efemérides: hoy se cumplen 17 años del fallecimiento de Tita Merello, actriz y cantante argentina

Murió a los 98 años.

Laura Ana Merello, más conocida por su nombre artístico, Tita Merello, nació en un conventillo de San Telmo, en Buenos Aires, el 11 de octubre de 1904. La prematura muerte de su padre, cuando Tita no superaba los cuatro meses de vida, signarían su infancia y su vida para siempre. “No recuerdo si tuve una infancia precoz. Lo que sé es que fue muy breve. La infancia del pobre siempre es más corta que la del rico”, dijo alguna vez. Al no poder mantenerla, su madre la envió a un asilo para niños. Más tarde debió trabajar en el campo, donde realizó todo tipo de tareas rurales. Nunca recibió educación formal y cuando empezó a trabajar como corista y bataclana en el Teatro Avenida, en 1917, todavía no sabía leer ni escribir.

Tampoco pasó por ninguna escuela de música o conservatorio de actuación, pero ello no impidió que Tita Merello descollara como cantante y actriz dejando una huella imborrable en la historia de la música y del cine nacional, inmortalizando canciones como Se dice de mí, Arrabalera, El choclo, Niño bien, Pipistrela y Qué vachaché.

Su trayectoria cinematográfica quedó plasmada en una larga lista de películas, entre las que se destacan ¡Tango!, Así es el tango, Filomena Marturano, Arrabalera, Deshonra, Mercado de abasto, Para vestir Santos, La morocha, ¡Viva la Vida! y Los miedos.

Tita Merello murió en Buenos Aires el 24 de diciembre de 2002, a sus 98 años de vida.

Fuente: El Historiador

Otras Efemérides

Se celebra la Nochebuena, víspera del día de Navidad.

1524 murió Vasco da Gama, explorador y navegante portugués, primer europeo en llegar a la India por la ruta que rodea África.

1865 se fundó en Estados Unidos la organización terrorista secreta Ku Klux Klan.

1954 nació la actriz y comediante Georgina Barbarossa.

1971 nació Ricky Martin, actor y cantante puertorriqueño.