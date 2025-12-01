Efemérides: hoy se el Día Mundial de Lucha contra el SIDA

Fue instituido por la Organización Mundial de la Salud para dar a conocer los avances contra esa enfermedad, que interfiere en la capacidad del cuerpo en combatir infecciones y es provocada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1899 – ARGENTINO DE QUILMES. Se funda el club Argentino de Quilmes, uno de los decanos del fútbol del país y el primer equipo conformado exclusivamente por jugadores argentinos.
- 1913 – INAUGURACIÓN SUBTE. Se inaugura la Línea A de trenes subterráneos de Buenos Aires con el trayecto entre Plaza de Mayo y Plaza Miserere, en momentos en que solo doce grandes ciudades contaban con ese medio de transporte de pasajeros.
- 1935 – WOODY ALLEN. Nace en el barrio neoyorquino de Brooklyn el actor, escritor y director de cine Woody Allen (Allan Stewart Konigsberg), quien tiene el récord de la mayor cantidad de nominaciones a los Premios Óscar con un total de 16, de las cuales ganó tres, por los filmes Annie Hall, Hannah y sus hermanas y Midnight in Paris. Ha filmado más de 50 películas.
- 1949 – PABLO ESCOBAR. Nace en el municipio de Rionegro (Antioquia, Colombia) el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gabiria, líder del Cartel de Medellín durante la década de 1980. Desató una guerra contra el Estado con decenas de cruentos atentados y asesinatos de periodistas, policías y dirigentes políticos.
- 1959 – LIBRE DE ARMAS. Doce países, entre ellos la Argentina, firman en Washington el Tratado Antártico, destinado a preservar los recursos naturales de la Antártida y mantenerla libre de bases militares. Desde 2004 funciona en Buenos Aires la sede de la Secretaría del Tratado Antártico, encargada de organizar reuniones consultivas y facilitar la cooperación en el continente austral.
- 1961 – LITO VITALE. Nace en la localidad bonaerense de Villa Adelina el músico y compositor Lito Vilate (Héctor Facundo Vitale), ganador de tres premios Konex quien lleva editados más de 50 discos.
- 1994 – VÉLEZ CAMPEÓN. Dirigido por Carlos Bianchi, el Club Atlético Vélez Sarsfield gana la Copa Intercontinental al derrotar en Tokio al Milán de Italia por 2 a 0, con goles de Roberto Trotta y Omar Asad.
- 2001 – DOMINGO CAVALLO. El ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo anuncia restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos, entre otras medidas del llamado “corralito financiero” que desembocará en una profunda crisis económica, política y social.
- 2025 – AMA DE CASA. Se celebra el Día del Ama de Casa, instituida en 1958 con el propósito de reivindicar la labor de las mujeres que trabajan en tareas domésticas.