Efemérides: hoy se festeja en Argentina el Día Nacional del Preceptor

Se celebra en reconocimiento al trabajo de quienes trazan el vínculo entre los profesores, directivos docentes y los alumnos en las escuelas de enseñanza secundaria.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1692 – GILES COREY. Al cabo de dos días de torturas para que confesara pactos demoníacos, muere el granjero Giles Corey acusado de brujería junto a un grupo de mujeres en el famoso juicio celebrado en el pueblo de Salem (Massachusetts) en los primeros años de la colonización de Estados Unidos.
- 1911 – WILLIAM GOLDING. Nace en el poblado inglés de Newquay el novelista y poeta británico William Golding, premio Nobel de Literatura de 1983 y popularmente conocido por su obra “El señor de las moscas”
- 1928 – ADAM WEST. Nace en la ciudad de Walla Walla (Washington, EEUU) el actor estadounidense Adam West (William West Anderson), quien alcanzó gran popularidad en los años 60 por personificar a Batman en la serie de televisión homónima, que fue llevada al cine. Actuó en 21 películas, entre ellas las primeras de la saga de Batman.
- 1963 – JARVIS COCKER. Nace en la ciudad inglesa de Sheffield el músico y actor británico Jarvis Cocker, líder de la banda Pulp y figura del movimiento Britpop, subgénero del rock alternativo surgido en el Reino Unido a comienzos de la década de 1990.
- 1968 – JOHN W. COOKE. Muere en Buenos Aires, a la edad de 48 años, el abogado y político John William Cooke, quien fue designado apoderado del Movimiento Nacional Justicialista por el general Juan Domingo Perón luego de haber sido derrocado en su segundo mandato presidencial por el golpe cívico militar de 1955.
- 1983 – ANGEL LABRUNA. Muere en Buenos Aires, a la edad de 64 años, el ex futbolista y director técnico Ángel Amadeo Labruna, máximo goleador del fútbol argentino junto con el delantero paraguayo Arsenio Erico e ídolo de River Plate, donde jugó en el equipo de “La Máquina” e hizo 317 goles en 515 partidos. Con 16 goles, es el máximo goleador de la historia del clásico con Boca Juniors. Marcó además 17 goles en los 37 partidos que jugó en la selección argentina.
- 2006 – MIGUEL ETCHECOLATZ. El ex comisario Miguel Etchecolatz es condenado a reclusión perpetua por múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos desde la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense, durante la última dictadura cívico militar.
- 2025 – DÍA DEL CHAMAMÉ. Se celebra el Día Nacional del Chamamé en conmemoración de la fecha de 1974 en la que falleció el músico y folclorista Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los máximos referentes de ese género musical.
- 2025 – INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO. Se celebra el Día Nacional del Instrumentador Quirúrgico en reconocimiento al médico cirujano Guillermo Bosch Arana, quien fundó y dirigió la primera Escuela de Instrumentación Quirúrgica del país, creada en el Hospital Argerich de Buenos Aires.