Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 19, 2025

logo el cuco digital

Efemérides: hoy se festeja en Argentina el Día Nacional del Preceptor

#image_title
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se celebra en reconocimiento al trabajo de quienes trazan el vínculo entre los profesores, directivos docentes y los alumnos en las escuelas de enseñanza secundaria.

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

  • 1692 – GILES COREY. Al cabo de dos días de torturas para que confesara pactos demoníacos, muere el granjero Giles Corey acusado de brujería junto a un grupo de mujeres en el famoso juicio celebrado en el pueblo de Salem (Massachusetts) en los primeros años de la colonización de Estados Unidos.
  • 1911 – WILLIAM GOLDING. Nace en el poblado inglés de Newquay el novelista y poeta británico William Golding, premio Nobel de Literatura de 1983 y popularmente conocido por su obra “El señor de las moscas”
  • 1928 – ADAM WEST. Nace en la ciudad de Walla Walla (Washington, EEUU) el actor estadounidense Adam West (William West Anderson), quien alcanzó gran popularidad en los años 60 por personificar a Batman en la serie de televisión homónima, que fue llevada al cine. Actuó en 21 películas, entre ellas las primeras de la saga de Batman.
  • 1963 – JARVIS COCKER. Nace en la ciudad inglesa de Sheffield el músico y actor británico Jarvis Cocker, líder de la banda Pulp y figura del movimiento Britpop, subgénero del rock alternativo surgido en el Reino Unido a comienzos de la década de 1990.
  • 1968 – JOHN W. COOKE. Muere en Buenos Aires, a la edad de 48 años, el abogado y político John William Cooke, quien fue designado apoderado del Movimiento Nacional Justicialista por el general Juan Domingo Perón luego de haber sido derrocado en su segundo mandato presidencial por el golpe cívico militar de 1955.
  • 1983 – ANGEL LABRUNA. Muere en Buenos Aires, a la edad de 64 años, el ex futbolista y director técnico Ángel Amadeo Labruna, máximo goleador del fútbol argentino junto con el delantero paraguayo Arsenio Erico e ídolo de River Plate, donde jugó en el equipo de “La Máquina” e hizo 317 goles en 515 partidos. Con 16 goles, es el máximo goleador de la historia del clásico con Boca Juniors. Marcó además 17 goles en los 37 partidos que jugó en la selección argentina.
  • 2006 – MIGUEL ETCHECOLATZ. El ex comisario Miguel Etchecolatz es condenado a reclusión perpetua por múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos desde la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense, durante la última dictadura cívico militar.
  • 2025 – DÍA DEL CHAMAMÉ. Se celebra el Día Nacional del Chamamé en conmemoración de la fecha de 1974 en la que falleció el músico y folclorista Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los máximos referentes de ese género musical.
  • 2025 – INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO. Se celebra el Día Nacional del Instrumentador Quirúrgico en reconocimiento al médico cirujano Guillermo Bosch Arana, quien fundó y dirigió la primera Escuela de Instrumentación Quirúrgica del país, creada en el Hospital Argerich de Buenos Aires.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

La Consulta: dejó su moto en el hall de la casa y se la robaron mientras dormía

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

¡Atención! Vuelve el zonda a bajar en distintos puntos de la provincia, el Valle de Uco entre ellos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO