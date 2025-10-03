Facebook X-twitter Youtube Instagram

Efemérides: hoy se festeja en Latinoamérica el Día del Odontólogo

Foto ilustrativa.
Se celebra en América Latina el Día del Odontólogo en conmemoración de la fecha de 1917 en la que conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA).

Que otras cosas pasaron un día como hoy.

  • 1226 – SAN FRANCISCO DE ASÍS. Muere en la comuna italiana de Asís, a la edad de 44 años, el religioso católico Giovanni di Pietro Bernardone, fundador de la Orden Franciscana y la de las Hermanas Clarisas junto con Clara de Asís. En 1228 fue canonizado como San Francisco de Asís y su festividad se celebra cada 4 de octubre. Clara de Asís fue declarada santa en 1255.
  • 1714 – REAL ACADEMIA. Por cédula real de Felipe V de España se crea la Academia Española de la Lengua, el origen de la actual Real Academia Española. La iniciativa había sido impulsada en 1713 por Juan Manuel Fernández Pacheco, VIII marqués de Villena y duque de Escalona, para emular a la Academia Francesa.
  • 1837 – NICOLÁS AVELLANEDA. Nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el abogado, periodista y político Nicolás Avellaneda, presidente de la República entre 1874 y 1880, quien promovió la inmigración y la universidad pública. Fue senador por Tucumán y ministro de Justicia e Instrucción (1868 -1873).
  • 1940 – NACHA GUEVARA. Nace en la ciudad balneario de Mar del Plata la actriz, bailarina, cantante y directora teatral Nacha Guevara (Clotilde Acosta), ganadora de dos premios Martín Fierro, otros tantos Konex, un ACE y un Grammy Latino.
  • 1942 – ROBERTO PERFUMO. Nace en la localidad bonaerense de Sarandí el ex futbolista y ex entrenador Roberto Perfumo, apodado “El mariscal”, uno de los mejores defensores centrales de la historia del fútbol argentino. Jugó en la selección nacional y fue campeón con Racing Club y River Plate.
  • 2013 – MAR MEDITERRÁNEO. Un barco que transportaba emigrantes desde Libia se hunde frente a la isla italiana de Lampedusa, en el mar Mediterráneo, lo que causó la muerte de más de 360 personas.
  • 2015 – KUN AGUERO. El delantero Sergio “Kun” Agüero convierte en 20 minutos cinco de los seis tantos con los que el Manchester City goleó al Newcastle por 6-1 en partido de la Primera División del fútbol inglés.

