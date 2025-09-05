Efemérides: “los hermanos sean unidos” hoy es el Día Mundial del Hermano

La elección del 5 de septiembre como el Día Mundial del Hermano se debe a la fecha de fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar varias obras sociales por todo el planeta y murió en 1997 en India, a los 87 años.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1921 – TEATRO CERVANTES. Se inaugura el Teatro Cervantes de Buenos Aires, uno de los más importantes del país, declarado Monumento Histórico Nacional en 1995. Lo construyeron los actores españoles María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza con ayuda económica de amigos argentinos. Fue comprado por el Estado en 1926, durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear.
- 1940 – RAQUEL WELCH. Nace en la ciudad de Chicago (Illinois, EEUU) la actriz estadounidense Jo Raquel Tejada, que con el nombre artístico de Raquel Welch filmó más de 35 películas y ganó un premio Globo de Oro en 1974. Considerada símbolo sexual de la década de los años ‘70, Raquel tomó el apellido Welch de su primer marido, con quien se había casado en 1959, cuando ella tenía 19 años.
- 1946 – FREDDIE MERCURY. Nace en la localidad de Stone Town, en Zanzíbar, región semi autónoma de Tanzania, el cantante y compositor de origen indio Freddie Mercury (Farrokh Bulsara), vocalista y figura más emblemática de la banda de rock británica Queen. Fue una de las voces más carismáticas del rock.
- 1951 – MICHAEL KEATON. Nace en el poblado de Coraopolis (Pennsylvania, EEUU) el actor estadounidense Michael Keaton, ganador de una veintena de premios, entre ellos un Globo de Oro. Filmó más de 50 películas, entre ellas Beetlejuice (1988), Batman (1989), Batman regresa (1992) y Birdman (2014).
- 1972 – ATENTADO OLÍMPICO. Durante los Juegos Olímpicos de Munich 1972, once miembros del equipo de Israelí son tomados como rehenes y asesinados por un comando del grupo terrorista Septiembre Negro, facción de la Organización para la Liberación de Palestina.
- 1975 – SUI GENERIS. La legendaria banda de rock Sui Generis, liderada por Charly García y Nito Mestre, realiza su show de despedida en el estadio Luna Park de Buenos Aires ante más de 30.000 fans. “Habíamos decidido separarnos y listo, pero cuando se lo contamos a nuestro productor, Jorge Álvarez, nos dijo que de ninguna manera nos podíamos separar así nomás. La idea del show de la despedida fue de él”, recordó Mestre.
- 1982 – DIEGO MARADONA. Debuta con la camiseta del FC Barcelona el delantero argentino Diego Maradona, en partido de la liga española que terminó con derrota de su equipo por 2-1 ante Valencia en el estadio Camp Nou. Maradona anotó el gol del Barcelona, donde jugó dos temporadas (1982 a 1984) en las que marcó un total de 38 goles .
- 1993 – GOLEADA HISTÓRICA. La selección argentina, dirigida por Alfio Basile, cae por 5-0 ante Colombia en el estadio Monumental de Buenos Aires en partido de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994. Colombia quedó clasificada, mientras que Argentina, por entonces bicampeona de América, debió superar a Australia en un repechaje para poder llegar al torneo mundialista.
- 1997 – TERESA DE CALCUTA. Muere en la ciudad india de Calcuta, a la edad de 87 años, la monja católica Teresa de Calcuta (Agnes Gonxha Bojaxhiu), premio Nobel de la Paz de 1979 por “el trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia, que también constituyen una amenaza para la paz”. En 2016, fue declarada santa por el papa Francisco.
- 2025- DÍA DE LA BENEFICENCIA. Se celebra el Día Internacional de la Beneficencia con el fin de fomentar la solidaridad mundial para combatir la pobreza. Fue instituido en 2012 por la Organización de las Naciones Unidas en conmemoración de la fecha de fallecimiento de Santa Teresa de Calcuta.