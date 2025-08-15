Efemérides: Mendoza celebra el Día Provincial del Árbol

La provincia, tuvo su primer plantación sistemática de ejemplares en la Alameda.

Luego San Martín en 1815, entonces gobernador ordenó su extensión a siete cuadras. Después de ello la plantación de forestales era irregular y no existió ningún programa para fomentar la plantación de nuevos ejemplares.

Fue el Dr Emilio Coni quien después de una epidemia de cólera entre 1886-1888 al detectar las defiencias sanitarias que tenía Mendoza sugirió la construcción de un amplio parque que sirviera de cinturón ecológico. El Parque General San Martín fue diseñado por el urbanista francés Carlos Thays. De esta forma se dio solución al problema ya que el parque proveyó de abundante oxígeno a través de sus corredores que conducían las corrientes de aire. Para proveer de árboles al resto de la ciudad a fin de que el flujo de aire tuviera su continuidad se implementó una plan de forestación integral urbana que incluyó toda la ciudad y sus alrededores, que finalizó en 1923 y suministró Mendoza del 80% del arbolado público hoy existente.

Día del Árbol….Un poco de historia

Suecia fue el primer país del mundo en instituir un día del año como «Día del árbol». Esto ocurrió en 1840, cuando en dicho país se había tomado conciencia de la importancia que tienen los recursos forestales, del cuidado que se debía brindar a los árboles, y la necesidad de introducir a los niños desde temprana edad, en el conocimiento y la práctica de una tarea a largo plazo.

Años más tarde, muchos suecos emigraron a Estados Unidos y llevaron consigo esta valiosa herencia cultural, cuyo ejemplo sirvió para que Norteamérica en 1872, también instituyera su «Día del árbol». Y a partir de allí comenzaron a establecerlo los otros países del continente y del mundo.

En la República Argentina el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo Faustino Sarmiento.

Origen del Día del Árbol en Mendoza

Se puede colocar a Mendoza como un ejemplo de la defensa del arbolado, ya que fue una adelantada en el tiempo con la Ley Nº 39 de plantación y fomento de bosques, del 5 de enero de 1897. Esta norma mejoró el problema de las enfermedades que se padecían por la sequedad del ambiente y le dio a la provincia un estilo diferente.

En el año 1907 se dispone la fiesta anual del árbol en Mendoza, que se comenzó a festejar el 11 de setiembre.

Durante el gobierno de don Ricardo Videla, defensor de los espacios verdes, se hicieron numerosas plantaciones. Dictó el decreto Nº 432 de 1934, que dice: “No habiéndose fijado día para la fiesta del árbol, dispone para esa celebración el 15 de agosto”.

La Ley Nº 39 es modificada en 1939 con la Ley Nº 1360, durante el gobierno del Dr. Rodolfo Coromina Segura. En el artículo 19 se aprueba el 15 de agosto como Día Provincial del Árbol.

(Fuente: DGE provincial)

OTRAS EFEMÉRIDES

1993 – NATHÁN PINZÓN. Muere en Buenos Aires, a la edad de 76 años, el actor, crítico y libretista de cine y televisión Nathán Pinzón (Natalio Garfinkel), quien filmó más de 60 películas.

1972 – BEN AFFLECK. Nace en la ciudad de Berkeley (California, EEUU) el actor y director de cine Ben Affleck (Benjamin Geza Affleck-Boldt), ganador de 48 premios, entre ellos dos Óscar y tres Globo de Oro. Lleva filmadas más de 50 películas.

1914 – CANAL DE PANAMÁ. Bajo jurisdicción de Estados Unidos, se inaugura el tráfico por el Canal de Panamá, que abre una ruta directa entre el océano Atlántico y el Pacífico.

1988 – JULIO PALMAZ. El médico argentino Julio Palmaz, especialista en radiografía vascular, patenta el Stent expandible, la malla extensible que inventó y se utiliza para destapar y mantener abiertas las arterias coronarias del corazón obstruidas.