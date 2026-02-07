Efemérides: nace Ricky Maravilla emblema de la música tropical Argentina

Un día como hoy Nace en la ciudad de Salta el cantante y compositor Ricky Maravilla (Luis Ricardo Aguirre), referente de la música tropical argentina, autor de la popular canción “Qué tendrá el petiso”.
Pasada su etapa de adolescente tuvo que escoger entre dos opciones: la ingeniería electrónica, en la que tenía propuestas para trabajar en Australia, o firmar un contrato con una compañía discográfica junto a su nuevo grupo “Maravilla Tropical”. Eligió la segunda opción y del grupo tomó su nombre artístico.
Entre décadas de 1980 y 1990, Ricky Maravilla sólo escuchaba cumbia y se convirtió en uno de los precursores de lo que se denomina la “Movida Tropical”. A principios de los años 1980, pasa a formar parte del elenco del productor Rubén Lotes, con quien graba “Cuide Bien a su Marido” para el sello Microfón, logrando de este modo tener las primeras apariciones televisivas.
En 1986, ya para el sello Leader Music, Ricky Maravilla graba un tema que sería su primer gran éxito en el norte de Argentina: “El Hombre Gato”. La difusión de este tema le abre las puertas de cientos de bailes en Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza y San Juan, en donde llega a vender 15 mil copias. Este éxito abre los ojos de sus productores, quienes deciden grabar un nuevo disco e invertir dinero en publicidad. Para este material, Ricky graba “La Pelea del Siglo”, una simpática alegoría de la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el Diablo. El resultado fue positivo y hubo lugares del Gran Buenos Aires que comenzaron a prestarle mayor atención.
En 1988 Ricky graba “Salvaje”, editado por Leader Music, uno de los sellos pioneros del movimiento denominado “bailantero”. El tema de corte de este material es “Salvaje Soy Salvaje” de Rodolfo Garavagno, obra musical que le abre las puertas de las discotecas. A raíz de esto, Ricky Maravilla era el personaje elegido por la clase alta argentina para todas sus fiestas y en el verano de 1989 debuta en los mejores lugares bailables de la muy exclusiva ciudad balnearia de Punta del Este, en el Uruguay. Además de “Salvaje Soy Salvaje”, Ricky consigue imponer otros temas como “Camarón”, “El Gallo y la Pata” y “Caramelo de Limón”, que también forman parte del álbum Salvaje.
En ese tiempo, el programa de televisión dedicado a la cumbia y los ritmos guaracheros de mayor audiencia, se transmitía los días sábados por Canal 13, conducido por Adolfo Casini y Sandra Smith, y Ricky se convertía en el principal artista, entre una lista de cantantes y conjuntos como Adrián y Los Dados Negros, Alcides, Gladys, la Bomba Tucumana, Lía Crucet, Los Dinos y Grupo Malagata. El video de la canción “Salvaje Soy Salvaje”, es el primer clip con notable envergadura de producción entre toda esta caravana de artistas de la canción bailable y llega a difundirse por toda la Argentina obteniendo una explosiva repercusión. Las ventas del álbum “Salvaje” aumentan día a día y la demanda de actuaciones en clubes y bailantas del área metropolitana de Buenos Aires es cada vez mayor.
En el año 1989, Fabio Espinosa, autor de música popular, compone especialmente para Ricky Maravilla la canción “Qué tendrá el petiso”, que en pocos días se transforma un éxito nacional. Ricky Maravilla se convertía en una estrella y sus actuaciones en vivo convocaban multitudes. Este artista nacido en Salta sustenta su éxito no solo en su capacidad escénica, sino también en la acción de saber elegir grandes autores y compositores como Rodolfo Garavagno, Henry Nelson, Miguel Ángel Escalante, Nazareno, Fabio Espinosa o Taco Morales. Nombres que figuran en las etiquetas de toda su discografía.
En 1995 recibió un Premio Konex por su trayectoria de los últimos 10 años como cantante de Bailanta y Cuarteto.
Qué otras cosas pasaron un día como hoy
- 1812 – CHARLES DICKENS. Nace en la ciudad inglesa de Portsmouth el escritor británico Charles Dickens, considerado el mejor novelista de la era Victoriana en el Reino Unido y uno de los más importantes de la historia. Entre sus obras se destacan David Copperfield, Historia de dos ciudades y Grandes esperanzas.
- 1952 – ANTÁRTIDA ARGENTINA. Dos aviones anfibios de la Armada Argentina aterrizan en la isla Decepción, donde realizan la primera entrega de correspondencia en el continente antártico. Fue el primer vuelo a la Antártida desde Sudamérica y gracias a ello se estableció el servicio aeropostal naval entre la Argentina y las bases antárticas.
- 1978 – ASHTON KUTCHER. Nace en la ciudad de Cedar Rapids (Iowa, EEUU) el actor estadounidense Ashton Kutcher, quien ganó popularidad con el papel de Kelso en la serie televisiva That ‘70s Show.
- 1980 – PINK FLOYD. La banda británica de rock Pink Floyd presenta en el estadio Sport Arena de la ciudad estadounidense de Los Ángeles el primer show de “The Wall” con canciones del álbum homónimo, publicado en 1979.
- 1997 – SELECCIÓN ARGENTINA. Dirigida por José Pekerman, la selección argentina sub 20 gana el Campeonato Sudamericano luego de 30 años sin lograr ese título.Se consagró en el estadio de la ciudad chilena de La Serena, al igualar 1 a 1 con Paraguay con gol del lateral Diego Placente. En ese equipo, que luego fue campeón del Mundial de Malasia 1997, brillaban Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Esteban Cambiasso y Walter Samuel.
- 1991 – LLUVIA ESPACIAL. La estación espacial soviética Salyut 7, sin tripulantes e inactiva por fallas que no pudieron ser reparadas, se desintegra al caer a tierra luego de perder su estabilidad orbital. Sus restos cayeron en varias provincias argentinas sin causar ningún daño. Fue la última estación espacial del programa Salyut de la antigua Unión Soviética
- 2015 – RENÉ LAVAND. Muere en la ciudad bonaerense de Tandil, a la edad de 86 años, el ilusionista René Lavand (Héctor René Lavandera), quien ganó fama mundial por sus trucos de magia con cartas. En 2002, había interpretado el papel de villano de barrio en el film policial Un oso rojo, dirigido por Adrián Caetano, lo que le valió una nominación al premio Cóndor de Plata como “mejor revelación masculina”.
- 2024 – DÍA DEL CARNAVALITO. Desde 1982 se celebra el Día del Carnavalito en conmemoración de la fecha de 1978 en la que falleció el músico Edmundo Zaldívar, creador del tema “El Humahuaqueño”