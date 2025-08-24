Efemérides: se celebra Día del Padre mendocino y el Día del Lector

Un día como hoy pero de 1816, nacía la hija de San Martín, Mereces Tomasa. La segunda celebración es en honor al nacimiento de Jorge Luis Borges

Día del Padre en Mendoza

A través de la Ley provincial 5131 se establece el 24 de agosto como Día del Padre en Mendoza, en referencia al nacimiento de Mercedes Tomasa en 1816, la hija de José de San Martín.

Mercedes Tomasa, hija única de don José de San Martín y Remedios de Escalada, nació en Mendoza el 24 de agosto de 1816, precisamente en la calle Corrientes, hogar que desde 1814 habitaba el matrimonio de San Martín y Escalada y que pertenecía a la familia Álvarez. Los primeros años de vida de Mercedes fueron realmente intensos, el viaje a Buenos Aires cuando tenía poco más de cuatro meses, la enfermedad de su madre Remedios, la ausencia de San Martín por las misiones que éste emprendía —que entonces consistían en la liberación de Perú y Chile—, hicieron que Mercedes se desarrollara en ambiente agitado pero al mismo tiempo contenido y lleno de cuidados y cariño.

Entre sus seis y siete años, su madre Remedios enfermó y murió el 3 de agosto de 1823. Su vida, desde ese momento desamparada del abrigo del calor antes otorgado por el cuidado y atención de su madre, quedó al cuidado de su abuela hasta que su padre terminara con las misiones independentistas y pudiera, por fin, regresar a Buenos Aires y darle el acompañamiento, protección y educación necesaria.

En 1824, Mercedes y San Martín viajaron a Europa donde «la infanta mendocina», como la solía llamar su padre, recibió una educación de primera calidad, en la que se destacó en pintura y música.

En 1831, tanto ella como su padre se enfermaron de cólera en Francia. Sin embargo, al parecer no todo era infortunio para padre e hija. El médico Mariano Balcarce fue quien los atendió en esta enfermedad y quien también prestó especial atención a Mercedes, con quien terminaría por casarse al año siguiente, el 13 de septiembre de 1832, y consagraría uno de los momentos más felices para la acotada familia integrada para entonces sólo por el Gral. don José de San Martín y Mercedes. Para San Martín, explican los historiadores, el casamiento de Mercedes con Balcarce fue un acontecimiento lleno de algarabía, un momento en que San Martín sintió el logro del esfuerzo hecho por su hija Mercedes, por quien pasaba gran parte de su vida.

Del matrimonio de Mercedes y Balcarce nacieron María Mercedes y Josefa Dominga. En 1859 compraron una casa en Brunoy, cerca de París. Sin embargo, la desventura todavía contaba con margen para rozar la vida de Mercedes y en 1860 la enfrentó con la muerte de su hija mayor, María Mercedes, de 26 años, a quien dieron sepultura en una bóveda en la misma villa donde vivían. Su otra hija, Josefa Dominga, tendría todavía mucha vida por delante, una personalidad se distinguió en ella, caracterizada por la solidaridad y perpetuo respeto y glorificación de su abuelo.

Mercedes murió en febrero de 1875, también en Brunoy. En 1951, sus restos, junto con los de Balcarce y su hija mayor, fueron repatriados y hoy descansan en la Basílica de San Francisco .

Fuente: DGE

Día del Lector

En el año 2012, la Ley Nacional 26.754 instituyó que el 24 de agosto de cada año se celebre el Día del Lector en conmemoración y homenaje al natalicio del brillante escritor argentino Jorge Luis Borges.

Esta Ley fue sancionada el 27 de junio de 2012 y promulgada el 25 de julio del mismo año.

Además de reconocer de esta manera la obra y trayectoria del autor de El Aleph, quien se ha ganado el reconocimiento nacional e internacional como tal, en el Día del Lector también se celebra la práctica de la lectura como tal.

Como se explica en el Artículo 2 de la Ley, esta tiene el fin de promover la lectura a través de la “realización en dicha fecha de actos de divulgación de la lectura y de reconocimiento a la obra y a la trayectoria de Borges, como figura insoslayable de la literatura nacional y universal”.

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires (Argentina) y murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra (Suiza). Fue autor de innumerables cuentos, ensayos, poemas, y hasta guiones de cine, convirtiéndose en un referente de la literatura no sólo argentina, sino del mundo.

Fuente: Soy Bibliotecario

Otras Efemérides

1913. Se disputó el primer Superclásico oficial de la historia: en cancha de Racing, River derrotó 2-1 a Boca. Cándido García y Ameal Pereyra anotaron para el “Millonario”, mientras que el tanto “Xeneize” lo anotó Marcos Mayer.

1933. Nació el actor y humorista Alberto Olmedo. Su primer gran éxito fue en un ciclo infantil, “El Capitán Piluso”. Después fue incorporado al programa “Operación Ja-Já” de Gerardo y Hugo Sofovich, en el que nacen Rucucu y el Yéneral González, personajes inolvidables de su repertorio actoral. En 1981 comenzó el ciclo “No toca botón”, que se emitía por Canal 11, dando origen a inolvidables personajes como Chiquito Reyes, el Dictador de Costa Pobre, El Pitufo, El Psicoanalista, el Manosanta, José Luis Borges y el mucamo Perkins y Rogelio Roldán, entre otros.

1947. Nació en Río de Janeiro Paulo Coelho de Souza, novelista, dramaturgo y letrista brasileño. Es uno de los escritores más leí­dos del mundo con más de 140 millones de libros vendidos en más de 150 paí­ses, traducidos a 73 lenguas.

2011. Falleció el Chango Farías Gómez, músico y compositor argentino. En 1960 formó “Los Huanca Hua” junto con su hermano Pedro, Hernán Figueroa, Coco del Franco y Guillermo Urien. Formó el “Grupo Vocal Argentino”, considerado por algunos críticos como el mejor grupo vocal de la historia musical argentina. En 1982 regresó a la Argentina tras su exilio en España y en 1985 creó “Músicos Populares Argentinos” (MPA) junto a Peteco Carabajal, Rubén Mono Insaurralde, entre otros.

2011. Steve Jobs renuncia como CEO de Apple.