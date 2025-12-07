Efemérides: se celebra el Día de la Aviación Civil Internacional

En 1944, las delegaciones de 54 naciones se reunieron en el gran salón de baile del Hotel Stevens, en Chicago, por invitación de los Estados Unidos de América. En aquel encuentro, los participantes concluyeron y firmaron el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también conocido comúnmente como el “Convenio de Chicago”, el decisivo acuerdo internacional que desde entonces ha permitido que el sistema de aviación civil mundial se desarrolle en forma pacífica, en beneficio de todos los pueblos y naciones del mundo.

El Día de la Aviación Civil Internacional fue establecido en 1994 como parte de las actividades del 50° aniversario de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). En 1996, en virtud de una iniciativa de la OACI y con la ayuda del Gobierno canadiense, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que reconoce oficialmente el 7 de diciembre Día de la Aviación Civil Internacional en el sistema de la ONU.

El documento recuerda «que en el preámbulo del Convenio se señala que el desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede contribuir poderosamente a crear y preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo».

Innovación para el desarrollo de la aviación mundial

El propósito del Día de la Aviación Civil Internacional es ayudar a generar y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional para el desarrollo social y económico de los Estados y del papel único de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) para ayudar a los mismos a cooperar y realizar una rápida red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad.

Ahora que la ONU y las naciones del mundo han adoptado la Agenda 2030, y se han embarcado en una nueva era en el desarrollo sostenible del planeta, la importancia de la aviación como un motor de la conectividad global nunca ha sido más relevante para los objetivos del Convenio de Chicago de mirar el vuelo internacional como elemento propiciador fundamental de la paz y la prosperidad mundial.

Cada cinco años, coincidiendo con los aniversarios de la OACI, el Consejo de este organismo establece un tema especial de aniversario para el Día de la Aviación Civil Internacional. Entre estos años de aniversario, los representantes del Consejo seleccionan un solo tema que cubra el período intermedio de cuatro años.

Fuente: Naciones Unidas

Otras efemérides

● 1972. Se lanza la Apolo XVII, hasta hoy, la última misión tripulada a la Luna, que arriba el día 11. Es el primer lanzamiento espacial de un vuelo humano que se hace de noche. Eugene Cernan y Harrison Schmitt son los últimos hombres a la fecha en pisar el satélite. El tercer miembro de la tripulación, Ronald Evans, orbita 148 horas, lo que constituye un récord. La misión regresa el 19 de diciembre.

● 1996. A los 72 años muere el escritor chileno José Donoso. Saltó a la consideración con la novela Coronación, en 1957, y fue parte del Boom, al que le dedicó un libro de recuerdos: Historia personal del boom. En su narrativa figuran títulos como El obsceno pájaro de la noche y El lugar sin límites.

● 2016. Un cáncer de páncreas acaba con la vida del guitarrista Greg Lake. Nacido en 1947 en Dorset, integró la primera formación de King Crimson, pero descolló en los 70 en Emerson, Lake & Palmer, uno de los grandes grupos de rock sinfónico.