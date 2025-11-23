Efemérides: se celebra el Día de la Defensa Civil Argentina

La fecha fue establecida en conmemoración del Terremoto de Caucete, San Juan.

Cada 23 de noviembre se celebra el Día de la Defensa Civil Argentina. Esta institución nació en el país durante la 2da. Guerra Mundial como Defensa Pasiva Antiaérea organismo destinado a proteger a la población de daños por catástrofes naturales desastres y accidentes de gran escala o magnicidios de origen bélico.

El concepto se fue modificando y en 1969 pasó a ser Dirección General de Defensa Civil con funciones adaptadas a los riesgos propios de las transformaciones sociales y los cambios climáticos e incorporando la idea de prevención.

Se rige por los principios de solidaridad social y ayuda mutua y presta servicios de asistencia sanitaria salvamento comunicaciones y transporte asistencia social y rehabilitación de servicios esenciales.

Este día fue establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1988 del 17/11/1981 en recuerdo de una de las mayores catástrofes ocurridas en el país: el terremoto de Caucete en la Provincia de San Juan el 23 de noviembre de 1977.

Constituye un reconocimiento a quienes trabajan en silencio para aliviar el sufrimiento ajeno así como un estímulo a la ciudadanía para la realización de acciones en defensa del bien común.

En este sistema de protección pasiva de la población, el objetivo es el de limitar los daños causados por desastres de origen bélico, naturales, accidentales o provocados por el hombre.

Hoy en día el concepto de defensa civil va cambiando y adaptándose a los riesgos emergentes de la sociedad en que vivimos, de los cambios climáticos y de los factores socio-culturales que han modificado la naturaleza de las amenazas existentes.

Por ello se habla ahora de Protección Civil, donde no solamente es un cambio semántico de la palabra defensa pasamos a protección, para tomar otro concepto de trabajo en la gestión de riesgos, y comenzar desde por las actividades “preventivas” o de “protección” en lugar de pensar en “defendernos” pasivamente de los “estragos” que pudieran surgir.

Este concepto es básico porque se encamina el tema de manejo de emergencias desde un punto de vista proactivo en lugar de ser reactivo, generando de esta manera una nueva cultura real de prevención y de reducción de riegos presentes en la comunidad.

Esta es una función a nivel nacional, provincial y municipal, donde cada uno en su jurisdicción tiene la respectiva competencia en cuanto a la seguridad que se brinda a los ciudadanos en cuanto al manejo de las amenazas presentes en el lugar.

Fuente: Fundación Marambio

Otras efemérides

● 1920. En Chernivtsi, Rumania, nace el poeta Paul Ancel, que convertirá su apellido en un anagrama y será conocido como Paul Celan. Uno de los grandes de la poesía en alemán, fue prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra. Perdió a sus padres a manos de los nazis y comenzó su carrera como poeta en 1948 con La arena de las urnas. Otros libros son Amapola y memoria, De umbral en umbral y Giro del aliento. Se suicidó en París en 1970.

● 1975. Termina el funeral de Francisco Franco con su imponente entierro en el Valle de los Caídos. Tres días después de la muerte del dictador, el rey Juan Carlos encabeza la ceremonia en el mausoleo construido con mano de obra esclava: Franco utilizó a los prisioneros de guerra republicanos. Pasarán 44 años hasta que sus restos sean inhumados.

● 1976. Muere André Malraux. El escritor francés tenía 75 años. La publicación de La condición humana, en 1933, lo catapultó a la fama. Le siguieron obras como La esperanza y sus Antimemorias. Entre 1958 y 1969, mientras duró el gobierno de Chales De Gaulle, fue ministro de Cultura.

● 1977. Ocurre uno de los mayores terremotos registrados en el país. Poco después de las 6 de la mañana, un temblor de 7,4 puntos en la escala de Richter afecta a la localidad sanjuanina de Caucete. Mueren 65 personas y quedan afectados gran cantidad de edificios.

● 1990. En Oxford, muere a los 74 años Roald Dahl. Nacido en Gales, de ascendencia noruega, fue uno de los más importantes autores para niños, con títulos como Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda. También escribió para adultos títulos como Relatos de lo inesperado e Historias extraordinarias.

● 1995. A los 63 años muere el cineasta francés Louis Malle. Sorprendió con su ópera prima, Ascensor para el cadalso, en 1958, a la que siguieron títulos como Lacombe Lucien, Atlantic City y Adiós, muchachos.

● 2005. Ellen Johnson-Sirleaf gana las elecciones en Liberia y se convierte en la primera mujer jefa de Estado en África. Aumió en 2006 y se mantuvo en el gobierno hasta 2018. Su triunfo fue una consecuencia del fin de la segunda guerra civil liberiana. En 2011, Johnson-Sirleaf compartió con su compatriota Leymah Gbowee y con la yemení Tawakkul Karman el Premio Nobel de la Paz. Ese mismo año fue reelecta como presidenta.