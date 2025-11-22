Efemérides: se celebra el Día de la Música y el Día de la Flor Nacional

La primera conmemoración fue establecida en 1594, en homenaje a Santa Cecilia, patrona de la música. La segunda, en tanto, fue designada en 1942.

Cada 22 noviembre se celebra en el mundo el Día de la Música y en Argentina el Día de la Flor Nacional.

En esta nota se conocerán los detalles de ambas festividades.

Día de la Música

A fines del siglo segundo después de Cristo, cuando la religión católica aún no era aceptada en el Imperio Romano, una joven devota llamada Cecilia fue obligada por sus padres a casarse con otro joven de la misma sociedad patricia: Valeriano. Al poco tiempo, luego de ser respectivamente instruido y bautizado por el Papa Urbano, el flamante esposo adoptó la religión de su mujer.

Una vez converso, junto a su hermano Tiburcio, se encomendaron a la labor prohibida de sepultar cadáveres cristianos. El hecho trajo consecuencias: los hermanos fueron arrestados y obligados a enunciar que solo adoraban a Júpiter. Esto nunca sucedió, y ante la negativa fueron torturados y condenados a muerte.

Luego le llegó el turno a Cecilia: fue arrestada y obligada a renunciar a la religión de Cristo. Sin embargo, al declarar que prefería la muerte antes que renegar de la verdadera Fe, la joven fue trasladada hasta a un horno caliente para que la sofocación y los gases terminaran de ablandarla. Pero esto tampoco sucedió. A pesar del martirio, Cecilia cantó alabanzas a Dios y fue condenada a muerte. El 22 de noviembre del año 230, el alcalde romano Almaquio ordenó que le cortaran la cabeza. Y así fue.

Pero los tiempos cambiaron. Como es sabido, la religión católica comenzó a ser tolerada tras el Edicto de Milán, firmado por Constantino I el Grande en 313, y luego declarado culto oficial en el 380, por pedido de Teodosio I y a través del Edicto de Tesalónica.

Finalmente, en 1594, el Papa Gregorio XIII nombró a Cecilia como patrona de todos los músicos y los homenajes no tardaron en aparecer. Desde entonces, y de distintas maneras, todos los 22 de noviembre se celebra el día de la música.

Fuente: cultura.gob.ar

Día de la Flor Nacional

La flor del Ceibo, también denominada seibo, seíbo o bucaré, fue declarada Flor Nacional Argentina por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº 138474/42 (1942). Para dicha designación, el Ministerio de Agricultura conformó una comisión especial que determinó que esa flor debía ser la elegida.

El Ceibo es un árbol originario de América, especialmente de Argentina (zona del litoral), Uruguay (donde también es flor nacional), Brasil y Paraguay. Crece en las riberas del Paraná y del Río de la Plata, pero también se lo puede hallar en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas. Pertenece a la familia de las leguminosas. No es un árbol muy alto y tiene un follaje caduco de intenso color verde. Sus flores son grandes y de un rojo carmín. Su tronco es retorcido. Sus raíces son sólidas y se afirman al suelo contrarrestando la erosión que provocan las aguas. Su madera, blanca amarillenta y muy blanda, se utiliza para fabricar algunos artículos de peso reducido. Sus flores se utilizan para teñir telas.

Fuente: Efemérides Culturales Argentinas

Otras Efemérides

1963 murió Aldous Leonard Huxley, escritor inglés.

1984 nació la actriz estadounidense Scarlett Johansson.

Día Nacional del Geógrafo, en honor al fallecimiento de Francisco Pascasio Moreno, el prestigioso científico.

Día Nacional de la Gratuidad Universitaria, por un decreto del presidente Juan Domingo Perón en 1949.