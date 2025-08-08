Efemérides: se celebra el Día de la Natación Argentina

Un día como hoy pero de 1928, Alberto Zorrilla obtenía la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Amsterdam, logro que todavía no ha podido ser igualado.

Cada 8 de agosto se celebra el Día de la Natación Argentina, ya que un día como hoy pero de 1928, el nadador bonaerense Alberto Zorrilla obtuv la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Amsterdam. La prueba que lo convirtió en el gran prócer de esta disciplina a nivel nacional, fue la de 400 metros libre, estableciendo una marca de 5:01.06.

Zorrilla participó de la delegación argentina en tres juegos olímpicos, compitiendo en dos: lo hizo en París 1924, Amsterdam 1928 y Los Ángeles 1932. En esta última edición, fue el abanderado de la delegación argentina, tomando el mando de un conflicto histórico debido al gran recorte de fondos que iban a ser enviados a los deportistas. Por esta razón, no compitió en su última cita olímpica.

Las preseas de la natación nacional

La natación argentina solo posee tres preseas olímpicas: la anterior mencionada, la medalla de plata de Jeanette Campbell en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 en 100m libres; y la presea de bronce de Georgina Bardach en los Juegos de Atenas 2004 en los 400m mariposa.

El único nadador argentino medallista de oro, falleció en Miami en 1986. Finalmente, podemos destacar que además de desempeñarse en la pileta, fue bailarín de salón.

Fuente: natacion.com.ar

Otras Efemérides

1883 nació Emilio Zapata, uno de los líderes de la Revolución mexicana.

1974, el presidente de Estados Unidos Richard Nixon renunció por televisión tras el escándalo de “Watergate”, tras una reunión con su gabinete. Este episodio, contado por 2 periodistas del The Washington Post, constó del robo de documentos de las oficinas de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Luego, el intento de encubrimiento de los funcionarios de gobierno de los responsables.

Lo realizado por estos funcionarios, incluyendo al propio Nixon, abarcaba una gran cantidad de actividades clandestinas que incluían el acoso a opositores políticos y a personas consideradas sospechosas, con organizaciones policiales, el FBI y la CIA. De las 69 personas involucradas, 48 fueron detenidas y encarceladas.

1981 nació el tenista suizo Roger Federer, uno de los mejores de la historia, ganador de 20 Torneos Grand Slam.

2012, Boca obtuvo la Copa Argentina después de vencer en la final por 2 a 1 a Racing en el estadio Bicentenario de San Juan. Santiago Silva y Lucas Viatri anotaron los goles del Xeneize, mientras que Valentín Viola descontó para La Academia. Fue la primera Copa que se jugó desde 1969, cuando Boca también fue ganador.

Cada 8 de agosto se festeja el Día Internacional del Gato. La iniciativa surgió en 2002, por la organización de defensa de los animales “International Fund for Animal Welfare (IFAW).