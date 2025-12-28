Efemérides: se celebra el Día de los Santos Inocentes

La mayoría utiliza esta fecha para hacer chistes y bromas, pero el origen rememora el pasaje bíblico que cuenta la matanza de los niños menores de 2 años ordenada por el Rey Herodes .

Con bromas de mayor o menor calibre, cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, fecha que sin embargo no tiene nada de alegre o gracioso. La iglesia católica conmemora la matanza de los Santos Inocentes en manos del Rey Herodes.

De acuerdo a lo relatado en el Evangelio de San Mateo, la historia comienza cuando unos magos llegan a Jerusalén en busca del futuro Rey de Israel que según ellos acababa de nacer. Estos sabios, explicaron que habían visto aparecer su estrella en el oriente y recordaron la profecía del Antiguo Testamento que decía: «Cuando aparezca una nueva estrella en Israel, es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones.

El rey Herodes, temeroso por perder el trono, y al verse engañado por los sabios del oriente que habían prometido proporcionarle el lugar exacto del nacimiento de Jesús, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años.

Fue en ese momento en el que un ángel le avisó a José que huyera a Egipto, salvando la vida de hijo de Dios de la masacre de los Santos Inocentes. La Iglesia católica recuerda cada 28 de diciembre el día de la matanza de niños.

Tiempo después, en la Edad Media la conmemoración de la crueldad del Rey Herodes coincidió con una tradición pagana conocida como la Fiesta de los locos, una jornada llena de fiestas y desenfreno, celebrada principalmente en Francia.

Actualmente Polonia, Francia, Finlandia, Austria, Australia, Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido (y por tradición británica Menorca, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Canadá y otros países) celebran una fiesta similar llamada «Fool¨s Day» (el Día de los Tontos) el 1 de abril.

Otras efemérides

1954 nació en Estados Unidos el actor Denzel Washington.

Un día como hoy cumpliría años el escritor y editor de cómics Stan Lee, que falleció el 12 de noviembre de este año.

2015 murió Lemmy Kilmister, líder de la banda Motörhead.

2016, falleció la actriz Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher.