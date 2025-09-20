Efemérides: se celebra el Día del Jubilado en la Argentina

Se cumplen 119 años de la sanción de la Ley 4.349, la primera que otorgó beneficios previsionales en el país.

Hoy se celebra el Día del Jubilado en la Argentina. Esta fecha conmemorativa tiene su origen el 20 de septiembre de 1904, día en que se sancionó la primera Ley 4.349 de Jubilación, correspondiente a funcionarios/as, empleados/as y agentes civiles del Estado. Esta ley reconoció por primera vez el beneficio previsional para los/as empleados/as públicos/as de la Nación.

De esta manera, quedó oficializada la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la cual pasó a la historia como el primer fondo que destinaba ingresos a aquellas personas que se retiraban del ámbito laboral.

Más de un siglo después de aquel punto de partida, los jubilados y las jubiladas en la Argentina comprenden un sector de la población que abarca millones de personas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), hacia 2017 el total de jubilaciones a nivel nacional era de 5.143.221.

Se trata de datos brindados por la Administración Nacional de la Seguridad Social que, como es de suponer, cuatro años después deben presentar ciertas modificaciones. Si bien no hay fuentes oficiales que lo confirmen, se estima que en la actualidad el total de jubilados y jubiladas es mayor y, si se cuenta también a los pensionados y pensionadas, supera los 7,1 millones de personas.

La carga negativa hacia los adultos mayores

Además de lo concerniente al beneficio previsional que recibe una persona al momento en que se retira de la actividad laboral, el Día del Jubilado en Argentina sirve para reflexionar acerca del trato que se le da a este grupo de adultos.

Según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), la sociedad actual “ha cargado de signos negativos a la ancianidad, asociándola a la enfermedad, la incapacidad y la improductividad”.

En simultáneo, sobre los jubilados cae un estereotipo que los posiciona como personas ya retiradas de la vida social activa.

Esto conlleva una serie de situaciones que la sociedad naturaliza en la que los jubilados son excluidos, maltratados, discriminados y hasta marginados. Al respecto, el Inadi insiste en que “el derecho a una vejez digna comienza sin discriminación”.

Por este motivo, el Día del Jubilado en Argentina no solo es la oportunidad ideal para saludar a todas las personas que se encuentran retiradas del ámbito laboral, sino que también es la ocasión apropiada para combatir la estigmatización de este grupo social.

