Efemérides: se celebra el Día Internacional del Hincha de River

Este día, pero de 1918, nació nada menos que Ángel Labruna, el máximo goleador histórico del club y uno de los grandes ídolos de la riquísima historia riverplatense. Y fue en el año 2003 cuando la Comisión Directiva del Millonario decidió adoptar esta fecha especial como el «Día Internacional del Hincha de River».

Además del máximo goleador de la historia del club, Labruna fue parte de la recordada delantera de los años 40 conocida como «La Máquina», que también formaban José Manuel Moreno, Juan Carlos Muñoz, Adolfo Pedernera y Félix Loustau.

Lo cierto es que, como cada 28 de septiembre desde hace doce años, los hinchas de River tienen un motivo para festejar. Y en las redes sociales crearon el hashtag #FelizDiaDelHinchaDeRiver para dejar sus mensajes.

Además, hoy desde el club anunciaron la presentación de una nueva camiseta del Millonario. Los que la vistan por primera vez no serán las estrellas del plantel si no que hinchas elegidos especialmente para la ocasión en su día. La nueva casaca está inspirada justamente en Ángel Amadeo Labruna.

Otras Efemérides

2007

Día Mundial de la Rabia

1966

Desvío de avión a Malvinas

Mientras el príncipe consorte inglés Felipe de Edimburgo se hallaba de visita protocolar en Buenos Aires, dieciocho jóvenes liderados por el militante peronista Dardo Cabo y el nacionalista Alejandro Giovenco se apoderan del control del vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas que se dirigía de aeroparque porteño a la ciudad de Río Gallegos y lo desvían hacia las Islas Malvinas. Una vez en tierra, los integrantes del Grupo Cóndor descendieron del avión y desplegaron siete banderas argentinas. Su plan era tomar la residencia del gobernador británico y ocupar el arsenal de la isla, mientras se divulgaba una proclama radial que debería ser escuchada en Argentina. El objetivo no se pudo cumplir porque el avión, de 35 mil kilos, se enterró en la pista de tierra y quedó muy alejado de la casa de sir Cosmo Haskard. La nave, además, fue rodeada por varias camionetas y más de cien isleños, entre soldados, milicianos de la Fuerza de Defensa y lugareños armados.

2011

Cristina Kirchner inaugura la nueva central nuclear Atucha II

Se comenzó a construir en 1981, pero se suspendió. Néstor Kirchner la reactivó en 2006 y la inauguró este día la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con Atucha II, la energía nuclear sumó 745 megavatios al sistema eléctrico nacional. La Presidenta agregó que Atucha II fue un “símbolo de la postergación” que vivió la industria argentina durante la etapa neoliberal, cuando se detuvo su construcción y las instalaciones se llenaron “de búhos y de ratas”. Pero ahora, aseguró, se está “recuperando el bastión más importante del desarrollo tecnológico argentino”.

2010

Argentina asume la presidencia del G-77 más China

La Presidenta asumió al frente de este grupo de 132 países en vías de desarrollo durante 2011. Cristina Kirchner dijo que recibió “con gran orgullo y responsabilidad” la designación por aclamación de Argentina para presidir durante 2011 el G-77 más China, el mayor agrupamiento de los países en vías de desarrollo dentro de las Naciones Unidas. La Presidenta planteó una agenda de temas que incluyeron la modificación de los organismos multilaterales de crédito, del Consejo de Seguridad de la ONU, de las calificadoras de riesgo, planteos por términos de intercambio comercial más justo y políticas de sostenimiento del empleo.

2004

Se produce la masacre escolar de Carmen de Patagones

Entró al aula junto con sus compañeros y empezó a disparar a mansalva 13 tiros con una pistola 9 milímetros de su padre, un suboficial de Prefectura. Y dejó de tirar cuando se trabó el siguiente cargador. Tiene 15 años, como sus compañeros asesinados en el primer año del polimodal B de la escuela Islas Malvinas de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires.

2002

Se disputa en Argentina el 15to. Campeonato Mundial de Voleibol

Argentina se ubicó en la 6ta. Posición en este torneo que se realizó en 6 ciudades del país: Buenos Aires, San Juan, Salta, Santa Fe, Mar del Plata y Córdoba.