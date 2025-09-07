Efemérides: se celebra el Día Mundial del Pelirrojo

El RedHead Day se festeja en todo el mundo desde 2005 cuando un pintor se vio superado por la cantidad de mujeres pelirrojas que había en una localidad de Holanda.

Cada 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo, una fecha en homenaje a aquellas personas que representan el 1% de la población del mundo. Entérate el origen del festejo.

El RedHead Day (Roodharigendag) se celebra desde el 2005. Por entonces, el pintor Bart Rouwenhorst puso un anuncio en un periódico de Holanda buscando mujeres pelirrojas para una pintura, sólo necesitaba 15 pero recibió 150 llamados, y como no quiso rechazar a ninguna, decidió celebrar una reunión y así nació un festival que 15 años después congrega miles de pelirrojos de distintas partes del mundo.

“En 2013, también en Breda, Holanda, se logró un récord Guinness tras juntar 1672 personas y tomar una fotografía con la mayor cantidad de pelirrojos naturales”, relató Omar Fornataro fundador de Pelirrojos Club.

Datos curiosos sobre pelirrojos

Tienen menos cabello : tienen menos cantidad de cabello que las demás personas, aproximadamente cuentan con 90 mil cabellos, mientras que una cabellera rubia tiene 110 mil y una morena 140 mil.

: tienen menos cantidad de cabello que las demás personas, aproximadamente cuentan con 90 mil cabellos, mientras que una cabellera rubia tiene 110 mil y una morena 140 mil. Tienen menos canas : mantienen su pigmento natural por mucho más tiempo, por ello las canas tardan en aparecerles, pues a lo largo de los años solo va perdiendo su tonalidad.

: mantienen su pigmento natural por mucho más tiempo, por ello las canas tardan en aparecerles, pues a lo largo de los años solo va perdiendo su tonalidad. Generan su propia vitamina D : a pesar de que no pueden absorber suficiente vitamina D, debido a la baja concentración de eumelanina en su cuerpo, pueden producir su propia vitamina D en condiciones de poca luz.

: a pesar de que no pueden absorber suficiente vitamina D, debido a la baja concentración de eumelanina en su cuerpo, pueden producir su propia vitamina D en condiciones de poca luz. Es más difícil de teñir su cabello: poseen un pigmento mucho más resistente que el de las personas con otro color. Entonces, solo podrán tener un resultado óptimo si antes se decolarán el cabello.

Fuente: Ámbito

Otras efemérides

1784 – FRAY LUIS BELTRÁN. Nace en la ciudad de San Juan el religioso franciscano Luis Beltrán, capellán del ejército del general José de San Martín y fabricante de armas de artillería en la guerra independentista contra España. El “fraile artillero” formó parte de las tropas que cruzaron la cordillera de Los Andes para liberar a Chile.

1859 – BIG BEN. En una torre del Palacio de Westminster de Londres, comienza a funcionar el reloj de cuatro caras popularmente llamado Big Ben, ícono de la cultura británica. Es el reloj de cuatro caras más grande del mundo.

1936 – JORGE PORCEL. Nace en Buenos Aires el cantante, actor y humorista Jorge Porcel, ganador de cuatro premios Martín Fierro y un Konex. Formó una exitosa dupla cómica con Alberto Olmedo. Filmó 54 películas, entre ellas Scarface, con Al Pacino.

1949 – GLORIA GAYNOR. Nace en la ciudad de Newark (Nueva Jersey, EEUU) la cantante estadounidense Gloria Gaynor (Gloria Fowles), ícono de la música disco en la década de 1980. Grabó 22 álbumes.

1979 – ARGENTINA CAMPEÓN. Con la dirección técnica de César Menotti, la selección argentina de fútbol sub 20 gana el Mundial de Japón al vencer por 3-1 a la Unión Soviética con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona. “El pelado” Díaz fue el goleador del torneo, el primero de los seis títulos mundiales ganados hasta ahora por la selección juvenil “albiceleste”.

1980 – GABRIEL MILITO. Nace en la ciudad bonaerense de Bernal el ex futbolista y entrenador Gabriel Milito, actual DT de Argentinos Juniors, quien brilló en Independiente y en el Zaragoza y el Barcelona españoles. Jugó 462 partidos y convirtió 12 goles. Fue técnico de Independiente, donde comenzó su carrera de jugador.

1994 – ENZO FRANCESCOLI. El delantero uruguayo Enzo Francescoli regresa a River Plate luego de ocho años en el fútbol francés e italiano. El regreso de “El príncipe” fue en el estadio Monumental, en partido de la Supercopa Sudamericana 1994 en el que marcó de penal uno de los goles de River en el empate 2-2 ante Nacional de Montevideo.

1996 – GILDA. A la edad de 34 años muere la popular cantante de música tropical Gilda (Miriam Alejandra Bianchi) en un accidente automovilístico en la ruta nacional 12 en la provincia de Entre Ríos. En el siniestro también murieron la hija mayor y la madre de Gilda, además de tres músicos y el chofer del ómnibus en el que viajaba la banda de la artista, que fue embestido por un camión.

2005 – NICOLINO LOCCHE. A los 66 años de edad muere en la ciudad mendocina de Las Heras el ex boxeador Nicolino Locche, apodado “el intocable” por su habilidad para esquivar golpes, campeón mundial de la categoría superligero entre 1968 y 1972.

2022 – TRABAJADOR METALÚRGICO.Se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en conmemoración de la fecha de 1784 en la que nació fray Luis Beltrán, quien fabricó armas para la guerra con la corona española por la independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata.

2022 – DÍA DE LA BOTÁNICA. Se celebra el Día Nacional de la Botánica en conmemoración de la fecha de 1898 en la que se abrió el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Día Mundial de la Concientización de la Distrofia Muscular de Duchenne–

Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul.

Día de la Independencia de Brasil.

Día del Trabajador Cinematográfico.