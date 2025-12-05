Efemérides: se celebra el Día Mundial del Suelo, de donde proviene el 95% de los alimentos

Fue establecido por la ONU. Un 33% de los suelos del planeta están degradados.

El Día Mundial del Suelo (WSD) se celebra anualmente cada 5 de diciembre desde 2014, año en el que la ONU designó esta fecha a propuesta de la FAO un año atrás. Se decidió el 5 de diciembre porque coincidía con el cumpleaños del Rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej, querido monarca fallecido en 2016 y uno de los grandes promotores de esta idea.

Pero sus orígenes se remontan a 2002 gracias al impulso de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo (IUSS), la cual propuso este evento en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo, un foro colaborativo surgido ante la necesidad de compartir experiencias sostenibles para recuperar un suelo que pensábamos era un recurso infinito.

Los suelos, origen de los alimentos

¿Sabías que hay más organismos vivos en una cucharada de suelo que personas en el planeta? El suelo bajo nuestros pies es un mundo compuesto de organismos, minerales y materia orgánica que proporciona alimentos a humanos y animales a través del crecimiento de las plantas.

Al igual que nosotros, los suelos necesitan un aporte equilibrado y variado de nutrientes en cantidades apropiadas para estar saludables.

Cuando se cosechan los cultivos, dichos nutrientes se eliminan del suelo, por lo que es necesario realizar un seguimiento y gestión adecuados para revitalizarlos y hacer que las plantas futuras sean óptimas en contenido nutricional.

La pérdida de nutrientes del suelo es uno de los principales procesos de degradación que amenaza la nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

En los últimos 70 años, el nivel de vitaminas y nutrientes de los alimentos se ha reducido de manera drástica y se estima que más de 2000 millones de personas en todo el mundo sufren de deficiencia de micronutrientes, también conocida como “hambre oculta” debido a que es difícil de detectar.

La degradación y falta de nutrientes en la tierra también conlleva a que esta pierda su capacidad para producir alimentos, causando hambre, pobreza y desnutrición, mientras que si existe una concentración de nutrientes muy alta, la tierra crea un ambiente tóxico para las plantas y los animales, contamina el medio ambiente y fomenta el cambio climático.

El Día Mundial del Suelo 2022 y su campaña “Los suelos, origen de los alimentos” tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de los suelos para una producción alimentaria, una nutrición y unas dietas óptimas, a la vez que se reivindica un manejo sostenible que garantice la salud de nuestros suelos.

¿Sabías que…?

El 95% de nuestros alimentos provienen del suelo.

De los 18 elementos químicos esenciales para las plantas, 15 proceden del suelo.

La producción agrícola deberá aumentar un 60% para satisfacer la demanda mundial de alimentos en 2050.

Sin embargo, un 33% de los suelos del planeta están degradados.

Si los suelos se gestionan de manera sostenible, la producción de alimentos podría aumentar hasta en un 58%.

Fuente: Naciones Unidas

Otras efemérides

Día Internacional de los Voluntarios y, en la Argentina, el Día Nacional del Ciclista.

1791. La muerte de Mozart

Muere Wolfgang Amadeus Mozart en Viena. El compositor tenía 35 años y la muerte impidió que terminara el Requiem. Había nacido en Salzburgo en 1756 y como niño prodigio asombró a las cortes de Europa. Dejó 41 sinfonías, 27 conciertos para piano y óperas como Don Giovanni y La flauta mágica, en un catálogo de más de 600 obras.

1830. Se estrena la Sinfonía Fantástica

En París se estrena una de obra clave del Romanticismo y de la historia de la música: la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Su autor tiene 26 años y da una vuelta de tuerca a la forma de orquestar en una sinfonía en la que pasea un leitmotiv a lo largo de sus más de 50 minutos de duración.

1946. Nace José Carreras

En Barcelona nace el tenor José Carreras. Una de las más destacadas figuras de la lírica del último medio siglo. Vivió de pequeño un año en la Argentina, en la localidad de Villa Ballester. En pleno pico de su popularidad debió retirarse para afrontar tratamiento por leucemia. Recuperado de la enfermedad, regresó a la actividad para el célebre concierto de Los 3 Tenores junto a Plácido Domingo y Luciano Pavarotti.

1947. El nacimiento de Egberto Gismonti

En Carmo, estado de Río de Janeiro, nace el pianista, guitarrista y compositor Egberto Gismonti. Estudió en Europa con Nadia Boulanger y Olivier Messiaen. Su carrera internacional se extiende desde fines de los años 60, como uno de los músicos más versátiles.

1950. Nace Camarón de la Isla

Nace en San Fernando, Cádiz, una de las voces más extraordinarias de la historia del flamenco: Camarón de la Isla. Nacido como José Monje Cruz, tuvo a Paco de Lucía como acompañante en los años 70. Un cáncer de pulmón acabó con su vida en 1992.

1976. La bandera vasca en una cancha de fútbol

En San Sebastián, en el estadio de Atocha, se juega el clásico entre los dos equipos vascos de primera división: el local, la Real Sociedad, y el Athletic de Bilbao. En un hecho sin precedentes, los jugadores salen a la cancha con la ikurriña, la bandera nacionalista diseñada por Sabino Arana a comienzos de siglo, que fue prohibida durante la dictadura franquista, y que que aun seguía siendo ilegal. La enseña fue adoptada como bandera oficial pocos años más tarde, cuando el País Vasco, con España ya en democracia, alcanzó su autonomía.

2013. Muere Nelson Mandela

Nelson Mandela fallece a los 95 años en Johannesburgo. El líder sudafricano pasó 27 años preso de los supremacistas del apartheid, entre 1963 y 1990. Fue liberado y comenzó la carrera a la presidencia, que logró en las históricas elecciones de 1994, las primeras en las que pudo votar la mayoría negra. Se mantuvo en el gobierno hasta 1999. En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz con Frederik De Klerk, el último presidente blanco y artífice de la transición hacia una Sudáfrica democrática. Su última aparición pública fue en 2010, cuando se inauguró la Copa del Mundo de fútbol. Quince años antes, como presidente, Mandela había utilizado otro mundial, el de rugby, que ganó Sudáfrica, para impulsar la convivencia entre blancos y negros.