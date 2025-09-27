Efemérides: se celebra el Día Mundial del Turismo

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes del mundo. Da empleo a una de cada diez personas en la Tierra y proporciona medios de subsistencia a cientos de millones más. Para muchos países, este representa el 20% de su Producto Interior Bruto.

El sector permite a las personas conocer el mundo y algunas de sus riquezas culturales y naturales, y acerca a los pueblos entre sí, poniendo de relieve nuestra humanidad común.

Las numerosas y relevantes contribuciones del turismo alentaron a la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas para institucionalizar el Día Mundial del Turismo en un encuentro que tuvo lugar en España, comenzando la primera celebración del DÍía Internacional en el año 1980. Esta fecha fue elegida para coincidir con un importante hito en el turismo mundial: el décimo aniversario de la adopción de los Estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970.

Posteriormente, durante su 70° período de sesiones en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, en el que alentó el apoyo al turismo sostenible como medio para promover y acelerar el desarrollo sostenible, especialmente la erradicación de la pobreza.

La vacunación mundial, un factor clave en la recuperación del turismo

La mayor crisis de la historia del turismo está ya en su segundo año y ningún país ha quedado ileso. Entre enero y mayo, las llegadas de turistas internacionales fueron un 85% inferiores a las de 2019 (y 65% inferiores a las de 2020). A pesar de un pequeño repunte en mayo, la aparición de nuevas variantes de COVID-19 y la constante imposición de restricciones han hecho que el turismo interno esté recuperándose a un ritmo superior al de los viajes internacionales.

Los expertos predicen unas pérdidas de 4 billones de dólares a la economía mundial y no esperan volver a los niveles de afluencia turística internacionales previos a la pandemia hasta 2023 o incluso después.

Los países en desarrollo serán los más perjudicados. La vacunación contra la COVID-19 es más pronunciada en algunos países que en otros, por lo que las pérdidas económicas derivadas del turismo se reducen en la mayoría de los países desarrollados, pero se agravan en los países en desarrollo, donde la ausencia de vacunas está manteniendo alejados a los turistas.

En este Día Mundial del Turismo, la pandemia de COVID-19 representa una oportunidad para repensar el futuro del sector turístico y celebrar la capacidad única del mismo de garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo y a encarar el futuro.

Fuente: ONU

Otras efemérides

● En la Argentina es el Día de la Conciencia Ambiental.

● 1936. Concluye el asedio al alcázar de Toledo, un hecho relevante del comienzo de la Guerra Civil Española. Los republicanos tomaron Toledo el 21 de julio, tres días después del fallido golpe que inició la guerra, y los soldados que respondían a los alzados se refugiaron en el alcázar. La llegada de las tropas del general franquista José Enrique Varela terminó con el asedio de más de dos meses y los defensores del alcázar fueron considerados héroes por Franco.

● 1957. El sindicalismo nucleado en las 62 Organizaciones se reúne en Córdoba y lanza el programa de La Falda, el primer gran manifiesto de la clase obrera desde la caída de Juan Domingo Perón. Se reclamó control estatal del comercio exterior, expropiación de los latifundios, control obrero de la producción y control popular de los precios, entre otras medidas. El programa de La Falda se profundizaría en Huerta Grande, en 1962, y más tarde en el programa de la CGT de los Argentinos, el 1º de mayo de 1968.

● 1974. La Triple A asesina a Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi. Tenía 67 años. Había fundado Praxis y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, además de formar el Frente Antiimperialista y Antidictatorial. El grupo paraestatal se lo llevó de su departamento porteño y lo acribilló en los bosques de Ezeiza.

● 1975. Francisco Franco confirma la sentencias de muerte de cinco presos políticos, que son fusilados ese mismo día. Son las últimas ejecuciones en la España franquista, dos meses antes de la muerte del dictador. El repudio mundial se hace sentir: el Vaticano condena la medida y hay marchas de protesta en capitales europeas.

● 2000. Muere Gustavo “Cuchi” Leguizamón, una figura fundamental del folklore argentino. Fallece en su Salta natal, dos días antes de cumplir 83 años. Compuso más de 800 temas y armó dupla con el poeta Manuel Castilla, con quien escribió clásicos como La Pomeña y Balderrama. En 1967 apadrinó la formación del Dúo Salteño.

● 2014. Fallece Raúl Carnota, guitarrista y cantautor. Tenía 66 años. En su juventud pasó por los Huanca Hua y en los 70 integró el grupo de Adolfo Ábalos. Formo un trío con el pianista Eduardo Spinassi y el percusionista Rodolfo Sánchez y grabó más de diez discos, entre los que destaca el que realizó en 1983 junto a Suna Rocha.