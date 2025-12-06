Efemérides: se celebra en Argentina el Día Nacional del Gaucho

Fue oficializado en 1993 por la sanción de la ley Nº 24303.

El Día Nacional del Gaucho se celebra en la Argentina el 6 de diciembre en conmemoración a la publicación de la primera parte de la novela El gaucho Martín Fierrode José Hernández, obra que es considerada la más importante de la historia literaria de la Argentina. Fue oficializado el 15 de diciembre de 1993 por la sanción de la ley Nº 24303.

A través de uno de los personajes más representativos del ser nacional, Hernández puso todo su empeño en defender a los paisanos de las injusticias que se cometieron contra ellos. Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho de la región pampeana. A principios del siglo XX el gaucho empezó a ser visto como un arquetipo de la nacionalidad argentina, es decir, la figura que mejor representa a nuestro país, recordándolo nos reencontraremos con nuestras raíces y nuestra propia identidad nacional.

Por eso, se decidió ligar el nacimiento del autor del Martín Fierro, el 10 de noviembre, con la celebración de la tradición argentina; y la fecha de la primera edición de su obra con el reconocimiento a la figura del gaucho.

Otras efemérides

1828: El almirante Guillermo Brown es interinamente nombrado gobernador delegado, a causa de la salida hacia la campaña del general Juan Galo de Lavalle.

1840: Nace en Cicagna, Chiaveri, Italia, el teniente general Nicolás Levalle. Llegó al país cuando tenía dos años. Ingresó al Ejército, peleó en la batalla de Cepeda el 23 de octubre de 1859, y en el combate de San Nicolás. Peleó más tarde en la guerra contra el Paraguay y en la denominada «campaña al desierto». Durante la revolución del Parque, de julio de 1890, defendió al gobierno. Murió el 28 de enero de 1902.

1866: Se produce una rebelión del general Felipe Varela contra el gobierno de Bartolomé Mitre.

1868: Nace en Rosario, Santa Fe, el doctor Lisandro de la Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista. Murió el 5 de enero de 1939.

1880: Se promulga la ley del 20 de septiembre de 1880, que establecía la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser capital de la República Argentina.

1881: Se establece en la capital federal la oficina de Registro de la Propiedad.

1917: Finlandia declara su independencia.

1998: El político y militar Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales en Venezuela 7 de diciembre